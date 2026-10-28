快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼新加坡將設霧霾工作小組 追查涉及火災企業

中央社／ 雅加達28日專電

印尼森林及土地火災引發的跨境霧霾，加上天然氣供應爭議，使印尼與新加坡近期關係緊張。兩國外交部長27日在雅加達會談後表示，將成立聯合工作小組，調查涉嫌與火災有關的企業，並加強跨境合作、追查相關金流。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼外交部長納希爾（Arrmanatha Nasir）在會後聯合聲明中表示，印尼奉行睦鄰外交政策，重視國家間的相互責任與尊重。他說，新加坡不只是印尼的鄰國，也是共同面向未來的夥伴，印尼將持續尋求解決雙邊問題。

納希爾表示，印尼民眾是森林及土地火災的首要受害者，工作小組將著重資訊交換、金融情報及跨境證據蒐集，未來也可能合作追討相關資產。他並感謝新加坡提出分享相關資料的意願，指出煙霾會跨越國界，企業資金流向也可能跨境，因此有必要追查相關金流。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示，兩國關係建立在信任、相互尊重及互利合作之上，即使存在歧見，仍應透過相互理解克服挑戰。他重申，新加坡將持續推動長期防火工作，並期待聯合工作小組發揮嚇阻效果。

維文指出，新加坡國家環境局正對10家涉嫌與印尼森林及土地火災有關的新加坡企業採取法律行動，並向企業索取資訊，了解相關業者為控制印尼火勢採取的措施。

成立工作小組外，兩國也將設立部長及高級官員層級的溝通熱線，以利處理雙邊問題。

印尼數月以來的森林及土地火災造成煙霾飄向新加坡、馬來西亞等鄰國，使兩地因空氣品質達危害健康程度而關閉學校。報導指出，印尼至今尚未正式就霾害向鄰國道歉。

除了煙霾，天然氣供應也是兩國近期的爭議。

印尼能源與礦產資源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）近日表示，政府將檢視「不尊重印尼」的國家的相關合約。印尼隨後對新加坡的天然氣供應量每天削減3100萬標準立方英尺，約占原供應量8%，以優先滿足國內需求為由。

對此，新加坡貿工部長陳詩龍表示，印尼減供的天然氣量不到新加坡每日天然氣需求的2%，新加坡可透過液化天然氣等其他來源補足。

雅加達郵報指出，兩國外交部長27日會談後發表的聯合聲明，並未提及天然氣供應爭議。

印尼 霧霾 新加坡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼霾害影響趨緩 大馬柔佛州學校復課

星將在岩洞儲存沙國原油

林佳龍：CPTPP申請進度受阻 主因中國政治干擾

印尼男赴台打工4年…返鄉驚覺妻出軌兼生2子 積蓄全花光怒告通姦

相關新聞

中美俄峰會傳卡關！華爾街日報：北京不想談核武、台灣問題也藏風險

華爾街日報記者魏玲靈（Lingling Wei）27日發文指出，距離中國大陸在深圳主辦亞太經合會（APEC）峰會不到一個月，俄羅斯總統普亭提出前所未有的構想，希望與美國總統川普及中國國家主席習近平舉行三方會談，可能讓習近平在烏克蘭戰爭的外交斡旋中居於核心地位。

美國突暫停陸客赴1太平洋領地免簽！憂陸間諜刺探美軍基地

日經亞洲報導，美國政府27日宣布暫停中國大陸旅客免簽入境西太平洋屬地北馬里亞納群島，理由是擔憂中國利用免簽制度從事間諜活動，刺探當地及鄰近關島的美軍設施。這項決定正值美軍積極修復北馬里亞納群島的天寧島空軍基地之際，美國國土安全部警告，現行免簽制度構成無法接受的國家安全及執法風險。

以色列大選拉鋸戰！納坦雅胡還能繼續執政嗎？

以色列國會大選在10月27日正式投票，截至當地時間28日清晨，各家出口民調顯示現任總理納坦雅胡陣營，以及競爭對手艾森科特陣營各約取得 51 席，目前結果如同先前外界的預測，沒有任何一方會取得過半 61 席的優勢，選情陷入膠著。

AI轉型最大阻力不是技術而是員工不信任 CEO該怎麼做？

企業高層眼中的AI，正在提高生產力、改造工作流程，甚至替公司創造更好的未來；但坐在辦公桌另一端的員工，想的可能完全不同：我的工作還能做多久？ 最新調查顯示，真正麻煩的可能不只是雙方看法不同，而是高層沒有意識到，員工對他們如何推動AI、又會怎麼影響自己的工作，根本沒有同樣的信心。

川普成了票房毒藥？美國共和黨候選人為何與總統保持距離？

美國期中選舉將在2026年11月3日舉行，這是對川普第二任期執政至今的一次信任投票，川普本人也很樂於擔任共和黨的母雞，幫忙拉抬選情，但「川普牌」似乎不再是最強吸票機。

塞爾維亞學生扳倒強人武契奇 民族主義狂潮要逆流了？

在親俄的匈牙利民族主義強人奧班（Viktor Orban）被扳倒的6個月後，親俄的塞爾維亞強人武契奇（Aleksandar Vucic）10月25日也國會選舉落敗後承認敗選。諷刺的是，在西歐被極右派民族主義狂潮席捲的當下，東歐卻吹起一股民主自由風。群龍無首的塞爾維亞學生運動如何能扳倒政治強人，這將對歐洲政局有何影響？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。