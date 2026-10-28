印尼新加坡將設霧霾工作小組 追查涉及火災企業

印尼森林及土地火災引發的跨境霧霾，加上天然氣供應爭議，使印尼與新加坡近期關係緊張。兩國外交部長27日在雅加達會談後表示，將成立聯合工作小組，調查涉嫌與火災有關的企業，並加強跨境合作、追查相關金流。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼外交部長納希爾（Arrmanatha Nasir）在會後聯合聲明中表示，印尼奉行睦鄰外交政策，重視國家間的相互責任與尊重。他說，新加坡不只是印尼的鄰國，也是共同面向未來的夥伴，印尼將持續尋求解決雙邊問題。

納希爾表示，印尼民眾是森林及土地火災的首要受害者，工作小組將著重資訊交換、金融情報及跨境證據蒐集，未來也可能合作追討相關資產。他並感謝新加坡提出分享相關資料的意願，指出煙霾會跨越國界，企業資金流向也可能跨境，因此有必要追查相關金流。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示，兩國關係建立在信任、相互尊重及互利合作之上，即使存在歧見，仍應透過相互理解克服挑戰。他重申，新加坡將持續推動長期防火工作，並期待聯合工作小組發揮嚇阻效果。

維文指出，新加坡國家環境局正對10家涉嫌與印尼森林及土地火災有關的新加坡企業採取法律行動，並向企業索取資訊，了解相關業者為控制印尼火勢採取的措施。

成立工作小組外，兩國也將設立部長及高級官員層級的溝通熱線，以利處理雙邊問題。

印尼數月以來的森林及土地火災造成煙霾飄向新加坡、馬來西亞等鄰國，使兩地因空氣品質達危害健康程度而關閉學校。報導指出，印尼至今尚未正式就霾害向鄰國道歉。

除了煙霾，天然氣供應也是兩國近期的爭議。

印尼能源與礦產資源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）近日表示，政府將檢視「不尊重印尼」的國家的相關合約。印尼隨後對新加坡的天然氣供應量每天削減3100萬標準立方英尺，約占原供應量8%，以優先滿足國內需求為由。

對此，新加坡貿工部長陳詩龍表示，印尼減供的天然氣量不到新加坡每日天然氣需求的2%，新加坡可透過液化天然氣等其他來源補足。

雅加達郵報指出，兩國外交部長27日會談後發表的聯合聲明，並未提及天然氣供應爭議。