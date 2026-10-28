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法國參議院通過示威賠償法案 左翼批評政府走向威權

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導

法國國會參議院今天通過一項法案，規定示威者須對街頭示威活動造成的損失負擔財務責任。儘管批評者警告，此舉可能限制人民的抗議權利，法案仍獲得通過。

法新社報導，這項法案是因應今年5月法國足球俱樂部巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）在歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）決賽擊敗兵工廠（Arsenal）後，巴黎爆發的暴動而提出。

然而，近幾週法國各地因貧富不均與物價飆漲引發抗議活動，最終在10月17日演變成法國多年來最嚴重的暴力事件之一，當天全國數以千計的商家遭到破壞和洗劫。

參議院以229票贊成、105票反對，通過擴大適用範圍後的法案。支持法案的是在參議院占多數的右翼與中間派聯盟。這項法案已送交由法國各政治派系組成、目前呈現分裂局面的國民議會進一步辯論及表決。

極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）支持這項法案。民調顯示，她是明年春季總統大選中接替總統馬克宏（Emmanuel Macron）的領先人選。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在國會發言時，強調政府有「迫切需要」回應10月17日發生的破壞事件與混亂局面。

他說：「我們不能再讓絕大多數國民，替少數破壞公物的人承擔代價。」根據法案規定，示威者可能被裁定須支付最高1萬歐元的賠償金，以彌補街頭示威期間造成的損失。

然而，批評人士指出，即使某些人並未參與破壞行為，只要被認定與肇事者有所關聯，仍可能被要求承擔責任。

法案引入共同財務責任制度，任何被認定「明知情況仍參與」以破壞公物為目的團體之人，都可能被要求共同承擔賠償責任。

此外，若集會在警方兩度發出解散警告後，仍有人「自願」繼續參與可能擾亂公共秩序的活動，這些人也可能涉犯相關規定。

這項法案還允許政府扣押社會福利金及住房補助以支付損害賠償，引起左翼政黨與倡議團體的強烈批評。

在二讀階段，參議員進一步擴大適用範圍，將家庭補助、開學津貼及就業獎金等其他社會福利也納入其中。

左翼議員指控，法國政府正以犧牲示威自由為代價，走向「威權化」。

昨天深夜，參議院另行通過一項法案，授權當局要求社群媒體平台迅速移除鼓吹「叛亂或拿起武器對抗國家」的內容。

努涅斯向參議員表示：「就在我們開會的此刻，網路上正流傳著號召民眾參加下週六叛亂活動的訊息。這正是我們想要移除的內容。」

根據法案，社群平台必須在24小時內移除相關內容，否則可能面臨網站遭封鎖或從平台搜尋結果中下架的處分。

法國工會與學生團體組成的聯盟，上週在法國「世界報」（Le Monde）刊登的評論文章中警告，這些措施將「嚴重侵害示威自由」。

他們認為，相關措施對「最貧困家庭」造成的影響將格外嚴重，並可能助長「警方任意執法」。

國際特赦組織（Amnesty International）也呼籲政府撤回法案，警告這些措施可能使「原本就遭到邊緣化的家庭進一步陷入貧困」。

法國 威權 法案

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