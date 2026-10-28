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芬挪致電普亭引北歐歧見 丹麥質疑、瑞典審慎看待

中央社／ 赫爾辛基28日專電

挪威總理斯托爾表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月曾與他聯繫，希望挪威協助和平談判。他強調，芬蘭與挪威昨天主動致電俄羅斯總統普亭，是回應烏克蘭的請求，歐洲不能把向直接俄方溝通的機會全留給美國。

中央社記者27日採訪北歐理事會大會（NordicCouncil）時，開場貴賓，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）率先於演講中說明，幾小時前與普亭（Vladimir Putin）通話的情況。

會議結束後，斯托爾（Jonas Gahr Støre）接受媒體聯訪，進一步談及芬、挪與俄方聯繫的經過。

斯托爾說，澤倫斯基與美方談判代表上週在奧斯陸會面，會談是由芬、挪居中安排，北大西洋公約組織（NATO）、歐盟及歐洲國家也派代表出席。為延續這項工作，芬、挪隨後尋求與普亭通話。

談到與普亭通話的內容，斯托爾透露，普亭重申俄羅斯過去的立場。芬、挪則藉此機會，向普亭傳達上週與美國、烏克蘭及歐洲代表會談後的看法，並期盼俄方在後續的談判中展現推動和平進程的意願。

他表示，俄軍持續攻擊烏克蘭，導致平民遇害與民用設施毀壞，也讓日後尋求和平重建更加困難。他已在通話中直接向俄方表達這項關切。

談到北歐國家的不同反應，斯托爾說，如果每次打電話都得先取得一大群國家的同意，恐怕根本無法成行。挪威與芬蘭代表各自決定，也自行承擔責任。

他指出，不同國家對外交接觸可以有不同意見，但若歐洲不直接與俄羅斯對話，俄方聽到的就只有美國的聲音。他強調，與俄羅斯對話不代表減輕施壓，也不代表放棄支持烏克蘭的立場。

史塔布稍早在北歐理事會大會表示，與普亭的通話約持續90分鐘，事前已與烏克蘭商議，也通知包括所有北歐國家在內的重要盟友，通話後再向盟友說明內容。他與斯托爾隨後花約30分鐘向澤倫斯基報告，通話前一晚，兩人曾與澤倫斯基討論要向普亭傳達的訊息。

史塔布說，芬蘭與挪威都與俄羅斯接壤，兩國希望直接向普亭清楚表達立場，避免誤解。

預計11月在阿布達比舉行的下一輪會談，斯托爾說，屆時將討論戰後安全保障、經濟發展及緩和戰事的可能措施。會談以俄羅斯、美國和烏克蘭為主，他主張歐洲也應參與，至於由誰出席，代表層級為何，仍待討論。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在北歐理事會現場接受丹麥TV2台訪問時說，對芬蘭與挪威自行與普亭通話一事深表懷疑，批評兩國事前未與其他國家協調，並表示看不到俄羅斯有意與歐洲和平相處的跡象。

瑞典公共電視（SVT）報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在同場會議受訪時指出，德、法兩國過去與普亭通話成效有限，在俄軍持續攻擊的情況下，也看不出俄方有和談打算。他強調，對話若能促成和平固然是好事，但前提必須符合烏方條件。

這也讓現場記者發問，這通電話是否使歐洲出現意見分歧。斯托爾指出，戰事持續升高，若停止對話，將增加雙方誤解的風險。他強調，歐洲既能團結支持烏克蘭，也能與俄羅斯保持直接聯繫。

瑞典 丹麥 澤倫斯基 普亭

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