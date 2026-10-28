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挪威遭駭得逞次數一年增至3倍 當局示警AI助攻

中央社／ 奧斯陸27日綜合外電報導

挪威國家安全局（NSM）今天表示，成功攻擊挪威境內組織的網路攻擊案件，一年內增至原來的3倍。當局並警告，人工智慧（AI）技術快速發展，也對挪威企業與組織構成「嚴重風險」。

綜合法新社和歐洲新聞台（Euronews）報導，挪威發布這份報告前，已有多個歐洲國家警告，俄羅斯正因在烏克蘭的戰爭而加強發動混合戰，手段包括網路攻擊。

挪威國家安全局今天並未點名這些攻擊的幕後行為者。

國家安全局局長郝格史托爾（Arne Christian Haugstoyl）在記者會表示：「過去一年，我們注意到，針對挪威各大組織且成功得逞的網路攻擊行動，數量增至3倍。」

國家安全局在最新報告中指出，挪威國防工業與太空產業尤其容易遭受網路威脅。報告指出：「關鍵基礎設施，以及為攸關國家安全的組織提供服務的業者，也面臨同樣風險。」

郝格史托爾說：「其中數起造成嚴重後果，且持續對國家安全構成風險。」例如，奧斯陸近郊的勒倫斯科格（Lorenskog）春季曾遭到網路攻擊，大量資料遭竊，並被放上暗網兜售。

郝格史托爾指出，AI正為犯罪分子提供發動此類作戰的強大新工具，「利用AI能以專業化水準、前所未有的規模與方式濫用並竊取資料。」

他進一步說明：「AI分析大量資料、找出漏洞的速度，超越人類以往所能達到的水準。這些漏洞讓網路攻擊能以更快速度、更大規模展開，創造新的可乘之機。」

「這意味著風險正在升高，落實安全措施的腳步必須加快。」

他補充說：「國家安全局過去未曾公開這類評估。我們現在這麼做，是因為挪威各組織絕對有必要加強韌性，以及因應網路作戰的能力。」

國家安全局將挪威面臨的網路風險評為「升高」，在5級量表中位居第2級。

挪威 俄羅斯 網路攻擊

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