伊朗總統會普亭 稱中東問題可不靠美國自行解決

伊朗總統裴澤斯基安今天告訴俄羅斯總統普亭，中東地區有能力在美國不介入的情況下解決自身問題。

法新社報導，裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）在莫斯科出席天然氣輸出國家論壇（Gas Exporting Countries Forum）峰會期間與普亭（Vladimir Putin）會晤時表示：「我相信，我們有能力在不依賴美國的情況下，解決中東地區問題。」

他對普亭說：「我們的貿易規模日益擴大，且持續成長。美國在中東地區的行動，反而使我們更容易走向更廣泛的多邊主義，並強化我們及其他遭美國單邊制裁國家之間的合作。」

普亭表示，他已與裴澤斯基安討論中東戰事，也希望局勢能有所改善。

普亭說：「我們稍早曾私下單獨討論中東地區的局勢，當前情況確實令人憂心。」他還說，希望中東局勢能「朝正面方向發展」。

裴澤斯基安表示，他相信雙方都有意願在科學、工業、文化、安全及軍事等領域擴大合作。

自美國與以色列今年2月聯手對伊朗發動空襲以來，莫斯科一直試圖居中斡旋，盼能協助終結戰事。

中東戰爭爆發後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上週首度訪問伊朗。在德黑蘭與華府之間的談判陷入停滯之際，拉夫羅夫說，俄方所為「目的在於防止大規模戰爭再度爆發」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）隨後表示，俄羅斯與伊朗「從未有如現在這般密切的合作」。

華府與德黑蘭的談判已陷入僵局數月，美國和以色列都揚言將恢復對伊朗的攻擊。