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伊朗總統會普亭 稱中東問題可不靠美國自行解決

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安。路透
伊朗總統裴澤斯基安。路透

伊朗總統裴澤斯基安今天告訴俄羅斯總統普亭中東地區有能力在美國不介入的情況下解決自身問題。

法新社報導，裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）在莫斯科出席天然氣輸出國家論壇（Gas Exporting Countries Forum）峰會期間與普亭（Vladimir Putin）會晤時表示：「我相信，我們有能力在不依賴美國的情況下，解決中東地區問題。」

他對普亭說：「我們的貿易規模日益擴大，且持續成長。美國在中東地區的行動，反而使我們更容易走向更廣泛的多邊主義，並強化我們及其他遭美國單邊制裁國家之間的合作。」

普亭表示，他已與裴澤斯基安討論中東戰事，也希望局勢能有所改善。

普亭說：「我們稍早曾私下單獨討論中東地區的局勢，當前情況確實令人憂心。」他還說，希望中東局勢能「朝正面方向發展」。

裴澤斯基安表示，他相信雙方都有意願在科學、工業、文化、安全及軍事等領域擴大合作。

自美國與以色列今年2月聯手對伊朗發動空襲以來，莫斯科一直試圖居中斡旋，盼能協助終結戰事。

中東戰爭爆發後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上週首度訪問伊朗。在德黑蘭與華府之間的談判陷入停滯之際，拉夫羅夫說，俄方所為「目的在於防止大規模戰爭再度爆發」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）隨後表示，俄羅斯與伊朗「從未有如現在這般密切的合作」。

華府與德黑蘭的談判已陷入僵局數月，美國和以色列都揚言將恢復對伊朗的攻擊。

伊朗 中東 美國 普亭

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