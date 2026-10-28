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教廷外長：在北京設辦事處有代價 目前不準備付

中央社／ 羅馬27日專電
蓋拉格（Paul Richard Gallagher）。 路透
蓋拉格（Paul Richard Gallagher）。 路透

針對教廷北京設立常設辦事處議題，教廷外交部長蓋拉格今天表示，教廷有考慮過在北京設立某種文化層面的存在（cultural presence），但每件事在談判過程都有代價要付，「而目前我們不準備付這個代價」。

在先教宗方濟各時期，教廷國務院曾多次表示，梵蒂岡長久以來都非常希望能在中國設立一個「常設辦公室」。據義大利晚郵報（Corriere della Sera）當時報導，中國在談判過程對於教廷設處提出交換條件，要求教廷必須先與台灣斷交。

蓋拉格（Paul Richard Gallagher）今天應邀在外媒協會舉行座談，曾兩度專訪前教宗方濟各（Pope Francis）的前路透社資深記者普雷拉（Philip Pullella）擔任與談人。普雷拉問到教廷與中國交涉設處的進度，蓋拉格直言目前教廷並未打算同意中國所提的談判條件。

中央社記者在會中提問，先教宗方濟各從未訪中，但言談常對中國展現極大熱情，相較之下，教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾訪問中國，但未像前教宗那樣經常談到中國，兩位教宗不同的領導風格，是否在梵中互動方面也展現細膩差異。

蓋拉格回應表示，他注意到教宗良十四世「確實未給予中國太多關注」，而先教宗方濟各年輕時曾夢想成為一名去中國傳教的耶穌會士，顯然這份熱情貫穿了先教宗方濟各的一生，「如你所說，教宗良十四世去過中國，但他個人傳教重要經歷在南美、在秘魯，所以可能會有不同感受。」

蓋拉格認為，「教宗良十四世很有意識地兼顧整個普世教會，而非刻意關注某個區域，所以沒有特別把中國視為優先順序。」

梵中2018年簽署「主教任命臨時協議」，原本每2年續約一次，2024年續約時將效期延為4年。

普雷拉詢問，教廷對於梵中協議的立場是否仍是「不完美的協議總比沒有好」。蓋拉格表示，此描述正確概括了教廷的看法，教廷樂見所有中國主教都與教宗共融，「但是對話並不容易，協議的不完美顯而易見。」不過他強調教廷仍將堅持對話，也從起初就預見會遭致批評。

教廷 北京 梵蒂岡

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