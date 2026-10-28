以色列大選變天？出口民調：內唐亞胡陣營未過半 反對派宣布勝利

以色列27日舉行大選，根據第11、12及13頻道晚間公布的出口民調，選舉未出現明確贏家。總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的陣營與試圖取代他的反對派陣營，均未跨過以色列國會（Knesset）過半的61席門檻。

耶路撒冷郵報報導，由「正直黨」（Yashar）、「團結黨」（B'Yachad）、「以色列是我們的家園黨」（Yisrael Beytenu）及「民主黨」（Democrats）組成的反對派陣營，預計贏得50至52席，內唐亞胡陣營則約50席。其中，內唐亞胡領導的「聯合黨」（Likud）預計取得24至25席，仍將是下一屆國會最大黨；艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的正直黨則預計贏得21至23席。

過去選舉的出口民調曾與最終結果出現差異，本次正式結果仍須待選票清點完畢後才能確定。選前近期多數民調已顯示，內唐亞胡與反對派陣營都難以取得61席的過半多數。出口民調也顯示，雙方似乎都沒有明確的組閣途徑，但反對派仍在結果公布後不久宣布勝利，宣稱內唐亞胡陣營已經落敗。

艾森科特表示，初步出口民調顯示，支持錫安主義（Zionist，猶太復國主義）的多數民眾，以及多數以色列公民，已對內唐亞胡及他的「10月7日政府」完全失去信心。艾森科特還說：「我將立即採取行動，落實人民的決定，取代內唐亞胡政府，並儘快成立一個致力推動徵兵入伍的錫安主義政府。」

艾森科特主張，由反對派陣營中席次最多的政黨領袖擔任總理候選人，但陣營內部尚未宣布達成協議。他也拒絕在內唐亞胡領導下任職，即使兩人輪流擔任總理也不例外，因此雙方共同組閣的可能性不高。其他反對派領袖也已排除加入內唐亞胡領導的聯合政府。政治僵局最終可能導致再次大選，但各黨仍有可能透過組閣談判達成協議。

阿拉伯裔政黨「聯合名單」（Joint List）及「聯合阿拉伯名單」（Ra'am）預計合計取得創紀錄的17至18席，可能成為組閣談判的關鍵。不過，除了民主黨的戈蘭（Yair Golan），反對派領袖大多已排除與阿拉伯政黨共同組閣。出口民調也顯示，可能出現未掌握61席、卻能通過國會信任投票的少數政府，但反對派陣營內部反對依賴阿拉伯政黨支持，可能使這種安排更加困難。

根據中央選舉委員會（CEC）數據，27日晚間10時投票所關閉時，投票率達77.7%，較2022年大選同期上升7.1個百分點，創1999年以來同期新高。