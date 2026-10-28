巴西大選後政局動盪 傳佛拉維歐遭限制出境仍潛逃出國

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）勝選後，國內政治對立持續延燒。最高法院近日下令限制敗選的參議員佛拉維歐．波索納洛出境後，有消息指他已啟程赴美，巴西警方追查其離境經過，引發政壇關注。

根據CNN巴西新聞網今天引述路透社（Reuters）報導，一名美國官員證實佛拉維歐（Flávio Bolsonaro）正在前往美國途中。此前，佛拉維歐一度失去公開行蹤，引發外界對其是否已離開巴西的揣測。

巴西最高法院法官莫拉瑞斯（Alexandre de Moraes）日前對佛拉維歐祭出限制措施，聯邦警察隨後取消其普通護照及外交護照，並通知邊境與移民機關更新相關資料。

由於巴西媒體曾接獲佛拉維歐可能搭乘私人飛機經由阿根廷出境的消息，聯邦警察隨即聯繫阿根廷當局查證。不過阿根廷方面向媒體表示，未掌握其正式入境紀錄，因此巴西警方仍持續釐清其實際離境路徑。

佛拉維歐是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）長子，也是巴西右翼陣營的重要政治人物。近年來，波索納洛家族與最高法院之間衝突不斷，雙方在選舉制度、假訊息調查及政治責任追究等議題上多次交鋒。

司法機關目前正針對佛拉維歐涉及的資金流向及涉嫌洗錢等案件展開調查。檢調認為有必要採取限制措施，以避免調查受到干擾；佛拉維歐則否認所有指控，並批評相關行動帶有政治動機。

根據警方調查與G1新聞網專欄報導，佛拉維歐曾評估使用其義大利護照出境，並試圖申請在美國長期停留。美國國務院已證實，將向佛拉維歐及其家屬發放赴美簽證，並釋出可能提供政治庇護的訊號。

分析人士指出，佛拉維歐離境風波不僅涉及正在進行的司法調查，也反映巴西大選後政治對立仍持續升高。若其長期停留海外或尋求政治庇護，勢將進一步加劇波索納洛陣營與司法體系之間的緊張關係。