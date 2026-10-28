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巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

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聯合報民調／北市藍綠激戰 看好度蔣48%、沈35% 支持度蔣41%、沈45%

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今晨國際頭條一次看／以大選內唐亞胡失多數 波索納洛敗選違令赴美

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
以色列大選出口民調顯示，總理內唐亞胡聯盟預估只拿50席，比2022年少14席；國防軍前參謀總長艾森科特的陣營則為52至53席，仍低於61席多數門檻。路透
以色列大選出口民調顯示，總理內唐亞胡聯盟預估只拿50席，比2022年少14席；國防軍前參謀總長艾森科特的陣營則為52至53席，仍低於61席多數門檻。路透

今晨六家國際媒體首頁由兩大政治事件主導。以色列大選出口民調顯示，總理內唐亞胡執政陣營遭遇重挫，但反對派同樣未取得國會過半席次，組閣前景仍陷僵局；另一方面，巴西總統大選落敗的波索納洛在最高法院要求交出護照後離境赴美，川普政府並準備向他與家人核發簽證。

華爾街日報

美將發簽證給波索納洛 巴西追查是否違令出境

U.S. to Issue Visa for Brazil’s Flávio Bolsonaro as Questions Swirl About His Location

摘要

川普政府兩名國務院官員表示，美方計畫向巴西敗選總統候選人波索納洛及家人核發簽證。巴西稍早因他未依最高法院命令交出護照而註銷證件，並調查他是否已離境；波索納洛否認涉及正遭調查的金融犯罪。

為何重要

巴西選後司法調查已直接延伸至美巴關係；川普政府接納敗選候選人，可能進一步加深與魯拉政府的政治摩擦。

華盛頓郵報

波索納洛違令離境赴美 川普政府核發簽證

Flávio Bolsonaro fled Brazil for the U.S. Trump’s administration is taking him in.

摘要

3名知情人士表示，總統大選落敗的波索納洛27日已離開巴西前往美國，未遵守法院要求交出護照的命令；美國國務院高層官員證實，他與家人已獲美國簽證。波索納洛正因金融往來受到調查，盟友稱他擔心近日遭逮捕。

為何重要

波索納洛父子都曾在敗選後赴美，如今司法案件、美巴政治對立與可能的引渡問題再度交纏，外交爭議恐持續擴大。

金融時報

以色列大選出口民調無人過半 艾森科特陣營略勝內唐亞胡

No clear winner in Israeli parliamentary election, exit polls suggest

摘要

以色列大選出口民調顯示，國防軍前參謀總長艾森科特領導的反對陣營可望拿下52至53席，略高於總理內唐亞胡執政聯盟的50席，但雙方都未達120席國會的61席過半門檻。阿拉伯政黨預估取得17至18席，可能成為組閣關鍵。

為何重要

內唐亞胡雖遭重挫，反對派也無法單獨執政；是否與阿拉伯政黨合作，將決定以色列能否打破政治僵局並完成政權交替。

衛報

以色列大選出口民調重挫內唐亞胡 反對陣營仍差多數門檻

Israel election live: setback for Netanyahu as exit polls show strong opposition

摘要

以色列大選出口民調顯示，內唐亞胡聯盟預估只拿50席，比2022年少14席；艾森科特陣營則為52至53席，仍低於61席多數門檻。投票率達77.7%，創近30年新高，阿拉伯政黨預估取得17至18席，官方計票仍在進行。

為何重要

這場選舉被視為對內唐亞胡自2023年10月7日後領導表現的公投；他失去穩定多數，組閣可能拖上數週，甚至再次舉行大選。

路透

波索納洛敗選後拒交護照赴美 川普政府將發簽證

Flavio Bolsonaro and family to receive US visas after leaving Brazil, State Department says

摘要

巴西參議員波索納洛在總統大選敗給魯拉後，未遵守最高法院交出護照的命令並前往美國。3名消息人士證實他已離境，美國國務院表示將向他與家人核發簽證；他因洗錢案受查但否認不法，巴西也已註銷他的護照。

為何重要

小波索納洛出走可能進一步擴大美巴裂痕；魯拉已指控美方協助波索納洛家族重返權力核心，川普則公開質疑巴西選舉。

美聯社

以色列大選出口民調否定內唐亞胡 但仍無明確贏家

Live updates: Exit polls suggest a rebuke of Netanyahu but no clear winner in Israel’s election

摘要

以色列大選出口民調顯示，選民明顯削弱內唐亞胡陣營，但仍沒有明確贏家：內唐亞胡陣營約50席、反對派約52席、阿拉伯政黨18席，任何一方都未達61席過半門檻。正式結果仍待完成計票，接下來可能展開數週組閣談判，甚至再次大選。

為何重要

阿拉伯政黨可能成為左右政權更替的關鍵，但主要陣營合作意願有限，使內唐亞胡能否續任、反對派能否完成政權輪替仍充滿變數。

內唐亞胡 波索納洛 敗選

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