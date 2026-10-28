巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

華盛頓郵報引述3名知情人士透露，巴西總統大選敗給現任總統魯拉的極右派參議員佛拉維歐．波索納洛27日無視法院交出護照的命令，逃離巴西前往美國，而川普政府也出手相助，核發簽證讓他與家人入境。波索納洛目前因涉嫌與金融不法案件相關人士存在財務往來而接受調查，據傳擔心遭到逮捕，如今步上父親、前總統老波索納洛的後塵，重演2022年敗選後逃往美國佛州的一幕。

彭博引述巴西「環球報」（O Globo）報導，波索納洛（Flávio Bolsonaro）27日已抵達美國邁阿密，並由弟弟愛德華多（Eduardo Bolsonaro）接機；愛德華多已在去年移居美國德州。美國國務院高階官員也證實，美方已核發簽證給波索納洛及其家人，但未說明簽證類型及哪些家庭成員獲准入境。另一名國務院官員透露，巴西政府先前曾警告美國不要接納波索納洛。若他未來因洗錢案遭到起訴並定罪，相關罪行將落在美國與巴西引渡條約的適用範圍內。

巴西最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）日前針對洗錢調查，簽署命令要求波索納洛在27日上午前交出護照。波索納洛家族一名親近顧問透露，當時波索納洛剛從父親家中走出，發現10名聯邦警察在外等候，隨後遭警方包圍並收到法院命令，令他相當恐懼。波索納洛陣營認為，相關調查是出於政治目的的司法追訴。

至於逃亡路線，目前仍有不同說法。阿根廷媒體未經證實的報導指出，波索納洛可能先越境進入阿根廷，再搭乘私人飛機前往美國；但兩名巴西官員表示，沒有他從巴西進入阿根廷的紀錄。巴西外交部一名官員則透露，波索納洛是經由委內瑞拉搭機前往美國。

一名居住在美國德州的波索納洛盟友表示：「他一切安好。他知道自己必須離開，才能繼續對抗暴政，否則他將淪為政治犯。」

波索納洛25日敗選後，原先指控選舉不公，揚言尋求宣告選舉無效，但26日已實質承認敗選。親近盟友透露，他當時決定放棄挑戰選舉結果，轉而計畫在巴西國會組織反對勢力，建立他所稱的「對抗野蠻行徑的堡壘」。然而短短一天後，他便逃離巴西。