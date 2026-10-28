歐盟駐處推漫畫文宣諷中國 一中原則如童話純屬虛構

駐歐盟代表處連續第3年推出漫畫文宣品。今年藉由政治漫畫將中國宣稱的「一中原則」比擬為虛構的童話故事，以幽默方式呈現嚴肅的議題，並對抗中國的論述。

駐歐盟兼駐比利時代表處今年再次與比利時有名的政治漫畫家LECTRR合作，推出政治諷刺漫畫並做成筆記本、托特包等文宣品，向國際友人與歐洲政要傳達台灣的立場。

今年的漫畫主題選擇「直搗黃龍」，對決中國宣稱的「一中原則」，並諷刺中國的這種說法如同哄小孩的童話故事一般，純屬虛構。

駐歐盟代表謝志偉接受中央社訪問時指出，這個漫畫文宣傳播的重點在於用對方「已知的訊息」去傳遞「未知的新訊息」，因此在3個多月期間與漫畫家來回討論多次，最後拍板定案的策略是，不刻意呈現一中原則的細節，而是「一棒打昏」，直接將一中原則與白雪公主、灰姑娘等童話故事畫上等號。這樣的效果比較直接而且有力。

謝志偉進一步說明，政治漫畫的構想不能過於嚴肅，又要避免流於花俏而失去政治焦點，還要能讓人會心一笑。因此在漫畫之外，也撰寫了兩段文字，作為漫畫的註腳與延伸，其中一行文字是「Taiwan israther a promise and not a province of China」。

謝志偉表示，台灣文化中確實包含了中華文化的元素，但最大的差別在於台灣融入了現代化與民主化的價值，而中國沒有。台灣絕不是中國的一省，台灣可以是中國走向民主的標竿或希望，台灣是「promise」，而非「province」。

謝志偉強調，藉由漫畫加上文字說明點綴，兩者結合盼讓讀者產生共鳴，並且進一步理解這個議題、獲得新的知識。

駐歐盟兼駐比利時代表處從2024年開始這項漫畫文宣的計畫，第一年反諷中國扭曲聯大2758號決議文的內容；去年則是凸顯受國際關注、層出不窮的海底電纜破壞事件。