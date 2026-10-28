以色列大選首波出口民調出爐 反對派微幅領先未過半

以色列大選投票今天結束，首波出口民調顯示，反對派陣營小幅領先總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陣營，但在有120席的以色列國會中仍未取得過半席次。

法新社報導，以色列主要民調機構第11、12與13頻道預測，反對派陣營將取得52或53席，尼坦雅胡陣營將贏得50席，不過，他所屬的聯合黨（Likud Party）仍將是國會最大單一政黨，可望獲得24到25席。

由於基本盤支持者踴躍投票，以色列阿拉伯政黨也有所斬獲。出口民調顯示，兩個以阿拉伯裔為主的政黨聯合阿拉伯民主黨（Raam）與聯合名單（JointList）拿到17到18席。

聯合黨在上一次選舉中囊括32席，使尼坦雅胡在其傳統盟友因他面臨的貪腐案而不願合作後，得以與規模較小的極右翼政黨組建聯合政府。

這次，那些主流右翼政黨大多矢言與主要挑戰者艾森科特（Gadi Eisenkot）所屬的正直黨（Yashar）合作，以籌組足以將尼坦雅胡拉下台的反對派聯盟。出口民調預測，正直黨可望贏得21到23席。

艾森科特表示：「初步出口民調結果指出，民眾對尼坦雅胡與10月7日執政的政府失去信心。」

以色列現任反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）說，尼坦雅胡陣營遭遇「慘敗」；左翼領導人戈蘭（YairGolan）則表示，民眾已「開除尼坦雅胡政府」。

聯合阿拉伯民主黨與聯合名單不屬於反對陣營，但他們已表示願意考慮支持反對派。

以色列今天大選投票踴躍，許多選民說，他們認為這場選舉對國家的未來至關重要。稍早，尼坦雅胡所屬的聯合黨提出將投票延長到晚間10時之後的要求，但遭中央選舉委員會（Central Elections Committee）駁回。

中央選委會發表聲明表示：「全國各社會階層的高投票率，反映民眾積極參與民主程序，因此沒有延長投票時間的必要。」