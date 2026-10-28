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路透：小波索納洛拒交護照 巴西總統大選落敗後赴美

中央社／ 聖保羅27日綜合外電報導

兩名消息人士表示，巴西參議員佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）在25日總統大選落敗後，拒絕遵守最高法院命令繳交護照，現已離開巴西前往美國。

路透社報導，美國駐巴西大使館未立即回覆置評請求。佛拉維歐．波索納洛的律師也未回應。

目前還不清楚佛拉維歐．波索納洛將前往何處、何時抵達或是否將尋求庇護。美國總統川普政府先前曾聲稱，佛拉維歐．波索納洛的父親、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在巴西遭受司法迫害。

佛拉維歐．波索納洛動身前往美國，可能會加深美洲兩個人口最多國家之間的裂痕。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）指控華府與波索納洛家族勾結，企圖讓他們重新掌權，路透社在巴西25日大選前曾報導，美國國務院正在推動讓他們重返執政的行動。

魯拉辦公室未回覆置評請求。

佛拉維歐．波索納洛本來被看好將贏得25日總統大選，但最後卻爆冷敗給左派的魯拉。

另兩名消息人士指出，佛拉維歐．波索納洛因涉及洗錢調查，昨天被下令在24小時內繳交護照，但他否認涉及任何不法行為。目前期限已過，他的證件也因此遭註銷。

佛拉維歐．波索納洛的參議員任期將於明年2月屆滿，屆時他將失去免受起訴的豁免權。他昨天表示，他沒有逃亡的打算。

他說：「我從沒想過要離開這個國家。我將交出我的護照，針對這場鬧劇為自己辯護，這顯然是企圖恐嚇我的作為。」

波索納洛 巴西 護照

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