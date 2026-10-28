控阿拉伯裔政黨企圖竊取大選 以色列總理挨批為右翼催票

以色列大選今天登場，總理尼坦雅胡今天指控阿拉伯裔政治人物試圖竊取大選，以若干人士疑似涉賄被捕當作證明。受指控的一方痛批這個說法是謊言，旨在拉高右翼選民投票率。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在整個大選過程中利用阿拉伯裔以色列人政黨煽動選民對巴勒斯坦建國的恐懼。他宣稱，伊斯蘭保守派「聯合阿拉伯民主黨」（United Arab List，又稱Raam）的3名高層人士在南部被捕，他們身上帶著裝滿現金的信封。

尼坦雅胡所屬的聯合黨（Likud）表示：「我們不能任由這場戰鬥落入想要終結這個猶太國家的左翼和阿拉伯政黨手中。所以，不要去烤肉、也別去海邊，請前往投票所投給聯合黨。」

儘管「聯合阿拉伯民主黨」規模相對較小，但若選舉結果如外界預期般膠著，該黨可能在籌組由反對派主導的執政聯盟過程中扮演要角。

聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯（Mansour Abbas）在一段影片中表示：「尼坦雅胡正在撒謊且煽動選民敵視本黨，利用我們作為恐嚇戰術動員右翼選民，驅使他們出門投票。」

以色列中央選舉委員會代理總幹事利夫尼（DeanLivne）稱這起事件「不尋常」，他表示：「警方甚至在民眾抵達投票所前，就逮捕試圖賄賂選民的人士。」

他補充說，這些身分不明的嫌疑人在住家附近被捕，補充說此案正在調查中。以色列警方證實，涉嫌為「聯合阿拉伯民主黨」買票賄選的3名人士在夜間被捕。

尼坦雅胡主要對手、前參謀總長艾森科特（GadiEisenkot）領導的正直黨（Yashar），指控尼坦雅胡正「為質疑選舉結果鋪路」。

正直黨指出：「我們必須大幅領先聯合黨，只有這樣才不會留下引人質疑的空間。」

尼坦雅胡的極右翼盟友國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天稱阿拉伯裔以色列人投票率急升，呼籲其支持者踴躍投票以抵銷這個勢頭。

據報導，以色列約730萬人具投票資格，其中逾50萬人為年輕首投族。調查顯示，這些年輕人絕大多數自認屬於中間偏右或右派。

估計有數萬名以色列人從海外搭機返國投票，這場選舉被視為攸關國家未來走向。

投票所於上午7時（台北時間27日下午1時）開放，選民隨即開始投票，投票預計晚間10時（台北時間28日清晨4時）結束。

最終結果可能需要數天才會陸續出爐。以色列國會共有120席，任何政黨都不太可能單獨取得過半所需的61席。