美軍東太平洋打擊疑似運毒船 5人喪生

美國軍方宣布，今天在東太平洋對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動打擊，造成5人死亡。

法新社報導，美軍南方司令部（U.S. SouthernCommand）在社群平台X上指出，這次攻擊鎖定「一艘沿著既有毒品走私路線行駛的高速快艇」。

美軍南方司令部在貼文中補充表示：「經確認的情報顯示，這艘船隻實際涉及毒品走私行動。」貼文並附上一段影片畫面，顯示一艘靜止不動的船隻在爆炸後遭火焰吞噬。

美軍於2025年9月初開始對涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，總統川普主張，華府實際上正在與以拉丁美洲為據點的販毒集團交戰。根據法新社統計，自那時以來，美軍在加勒比海與東太平洋發動的攻擊，至少已造成235人喪命。

川普政府尚未提供確鑿證據，證明遭打擊的船隻涉及毒品走私。法律專家與人權團體表示，這些打擊行動可能構成法外處決，因為攻擊目標顯然是未對美國構成立即威脅的平民。