以色列大選投票率破紀錄 對內唐亞胡戰時表現作評斷

以色列民眾今天踴躍前往投票所，7個小時內已有44.9%的選民投下選票，速度打破紀錄，藉此對總理內唐亞胡的戰時表現作評判。選民形容，這是以色列史上最關鍵的一場選舉。

路透社報導，這是自2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）帶頭發動攻擊以來，以色列首次舉行選舉，投票所外排起長長的人龍，選民們熱烈討論以色列史上死傷最慘重一天帶來的創傷，以及隨後在加薩、黎巴嫩與伊朗發生的戰爭。

以色列中央選舉委員會（Central ElectionsCommittee）通報，在投票開始的前7個小時內，已有44.9%的合格選民投下選票，而距離投票結束還有8個多小時。選委會表示，這個數據「打破所有紀錄」。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）右翼執政聯盟提出的政策在以色列國內引發分歧，也加深以色列在國際上的孤立處境，他則為自己的政績辯護，稱他是唯一有膽識對抗以色列敵人的領導人。

內唐亞胡執政19年，是以色列在位時間最久的領導人，也是在政壇上屹立不搖的老將，他的民族主義政治路線日益根深蒂固。以色列政黨林立的體制，使各方反對勢力難以扳倒他由右翼、極右翼與極端正統派政黨組成的執政聯盟。

他的主要對手艾森科特（Gadi Eisenkot）是前國防軍總參謀長，在安全議題上立場強硬，他這次參選力圖爭取右翼、中間政黨以及日益邊緣化的左翼殘餘勢力的支持，一舉將內唐亞胡拉下台。民調顯示，這場選舉選情膠著，兩位領導人的執政之路都不輕鬆。

這次空前的投票率可能如何影響選舉結果，預測分析人士對此持保留態度。巴勒斯坦裔以色列人的投票人數激增，可能限縮尼坦雅胡右翼執政聯盟的斬獲，同時也將提高為將他拉下台需要阿拉伯政黨支持以組建政府的可能性，而這在猶太政黨領導人眼中是具爭議的前景。

投票所開放5個多小時後，內唐亞胡向支持者喊話，呼籲他們出門投票；他指出，左翼陣營的反對者以及阿拉伯裔以色列人的投票率很高。阿拉伯裔以色列人約占以色列人口約1/5。

他說：「我們也需要衝高投票率。大家都要踴躍前往投票所投票。這是決定命運的時刻。」

法新社報導，他所屬的聯合黨（Likud Party）今天向選務當局提出延長投票時間的要求，以設法動員選民投票。聯合黨在通訊軟體Telegram發布訊息表示：「我們已提出延長投票時間的申請。」

居住在特拉維夫附近的拉馬干（Ramat Gan）、長年投給左翼的81歲選民艾普斯坦（Ruth Epstein）說：「我認為，這場大選是我所經歷過所有選舉中最重要的一場。我真的很害怕這裡未來會變成什麼樣子。」她把選票投給反對黨民主黨（TheDemocrats）。

內唐亞胡競選時主打獲得美國總統川普背書。川普是他對伊朗作戰的盟友，曾表示他們應該「完成這個工作」。

如果內唐亞胡或艾森科特都無法在有120席的國會中籌組執政聯盟，內唐亞胡可能將繼續擔任看守總理，直到舉行下次選舉為止。

自2009年以來，內唐亞胡的對手只有一次成功將他拉下總理寶座，且是在兩年內舉行4場未能產生明確結果的選舉才辦到，後來他在18個月後東山再起。

對內唐亞胡的許多政治對手而言，這場選舉的關鍵在於對2023年10月7日、以色列史上死傷最慘重一天的安全失職究責。反對陣營已承諾將展開全國性調查，但內唐亞胡政府一直抗拒。

艾森科特造訪以色列南部在10月7日攻擊中遇襲的尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）時表示：「我深信，今天結束前，我們將看到改變，以色列將迎來一股新氣象，彌補過去3年以及那個可怕日子所帶來的傷痛。」