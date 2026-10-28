美學者：美中俄三方峰會 大國直接交易已取代多邊框架

美國雜誌「國家評論」廿六日發表智庫「哈德遜研究所」客座資深研究員弗瑞德（Tsiporah Fried）分析指出，俄羅斯提議藉十一月深圳ＡＰＥＣ峰會舉行美中俄會談，反映國際關係正經歷更深層轉變，大國更加傾向直接交易，取代既有國際機構、同盟關係及多邊合作架構。

克宮幕僚鄂夏柯夫廿五日說，俄羅斯總統普亭、美國總統川普、中國大陸國家主席習近平在ＡＰＥＣ深圳峰會舉行三方會談籌備工作已啓動，且中方對舉行會談「態度非常認真」。

川習普三方峰會 各有收益

弗瑞德分析，對川普而言，三方峰會符合他偏好大國直接談判，而非依賴多邊機構及傳統同盟的外交風格。若能促成美中俄元首齊聚一堂，將強化他作為交易高手形象。華府也能藉由改善美俄關係，降低俄國對北京的依賴，並尋求能源及反恐等領域共同利益。但歐洲安全可能淪為大國交易籌碼，若為追求短期外交突破而犧牲盟友信任，可能削弱美國這項最重要戰略優勢。

相較之下，普亭可能獲得更實質利益。川普政府近期同意進口俄羅斯柴油並放寬對俄制裁，在未獲相應讓步情況下減輕俄國經濟壓力。弗瑞德分析，若普亭能與川普、習近平同框，有助俄羅斯擺脫侵烏後的國際孤立，並推進以大國勢力範圍取代西方主導國際秩序的目標。若美俄在烏克蘭未參與下協商其未來，等於將俄國軍事侵略轉化為美俄討價還價議題。

對習近平而言，在大陸主辦這場峰會，將鞏固北京在全球安全治理中的地位。然而，弗瑞德指出，北京可能不願支持使烏克蘭遭分割的協議，以免損害與歐盟關係，也不樂見美俄以犧牲中方利益為代價改善關係。此外，三國元首看似平起平坐，卻掩蓋俄羅斯在經濟、工業及科技方面日益依賴大陸的實力落差。

大國主宰小國 恐成新常態

弗瑞德指出，這場峰會令人聯想到一九四五年雅爾達會議，大國片面決定小國命運。若美中俄峰會決定烏克蘭的未來，或協商影響歐洲及台灣的安全安排，勢必引發類似批評。

不過，當年蘇聯已占領東歐大部分地區，西方幾乎無力扭轉軍事現實；如今烏克蘭仍持續抵抗，歐洲也正強化國防能力，全球經濟相互依賴更限制大國畫分排他性勢力範圍。因此，當前局勢與其是「新雅爾達」，不如說是「交易式多極化」，即大國透過雙邊或三邊談判交換利益，卻仍受軍事、政治及經濟現實制約。

弗瑞德警告，真正的危險未必是重演雅爾達會議，而是大國在未經當事國同意下協商其安全與主權問題的做法，恐逐漸成為常態。

藉核議題 掩蓋美向俄讓步

川普日前回應這場峰會時稱，會晤重點希望是核武軍備控制，而非烏克蘭局勢。

弗瑞德指出，三方峰會可能轉移外界對華府準備向莫斯科讓步的注意力，淪為外交掩護，儘管核武管制本身確實是嚴肅戰略課題。

美俄「新戰略武器裁減條約」今年二月到期，兩國合計擁有全球約百分之八十六核武，大陸則持續擴充核武庫，使核武競爭逐漸從美俄兩強轉向三強。然而大陸核武規模遠小於美俄，缺乏接受數量限制的誘因，三方核裁軍協議難度極高。即使舉行元首峰會，也難以取代長期談判及查核機制；若美國未充分諮詢歐洲盟友，更可能削弱歐洲對華府安全承諾的信心。