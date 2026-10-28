巴西大選舞弊爭議／川普不挺 波索納洛幾分鐘後認敗選

華盛頓郵報報導，巴西廿五日進行總統大選決選，左派現任總統魯拉出乎意料擊敗美國總統川普的盟友佛拉維歐．波索納洛，成為巴西一九八九年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。對此，川普廿六日表示「看起來又是一場遭到操弄的選舉」，但暗示不會出手相助；川普表態幾分鐘後，原本不肯認輸的波索納洛實質承認敗選。

川普表示：「坦白說，這看起來又是一場遭到操弄的選舉。我沒有選邊站，但這讓全世界看了都覺得非常難看。選舉結果必須毫無爭議，在我看來，這場選舉的情況非常糟糕。我看了感覺充滿舞弊，實在太糟了。」

川普宣稱巴西選舉遭操弄，但沒有提出任何證據。他宣稱「沒有選邊站」，被認為暗示不會出手干預。

川普雖然沒有在選前正式表態支持波索納洛，但他長期與其父親、前總統老波索納洛關係密切。老波索納洛目前正遭居家監禁。他因二○二三年企圖推翻總統選舉結果、在敗給魯拉後試圖政變掌權而遭定罪。

川普表態之後幾分鐘，波索納洛便收回要求宣布選舉無效的主張。波索納洛選後曾以選舉程序混亂等理由，拒絕承認敗選，並批評法院臨時延長投票時間是卑劣伎倆，表明將尋求宣告選舉無效。

波索納洛表示，將改為提出訴訟，指控魯拉濫用現任總統的職權影響選舉。這是敗選候選人常見的法律手段，但很難在法院勝訴。

波索納洛說：「不是我輸了，是體制贏了。」他表示，將「組織反對派，築起一道抵禦野蠻行徑的堡壘」。

魯拉勝選 巴西股市重挫

波索納洛表示，聯邦警察已命令他繳交護照，防止他離開巴西。他因涉嫌貪腐及洗錢而接受調查，但否認有任何不法行為，沒有逃亡打算。

美聯社報導，魯拉贏得連任，投資人憂心他可能增加政府開支，讓巴西財政和債務問題惡化，巴西股市收盤重挫近百分之十四，巴西貨幣兌美元匯率暴跌百分之八點一。