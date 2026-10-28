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蓄意挑起戰爭？以媒：不想放權 即使敗選內唐亞胡恐仍會攻伊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列廿七日舉行國會大選，總理內唐亞胡面臨執政保衛戰，選情膠著之際傳出他企圖對伊朗發動新一波攻擊，以國媒體也盛傳，內唐亞胡即使敗選，也可能利用看守總理身分在選後攻打伊朗，企圖繼續掌權。這場大選不僅攸關以色列未來政治走向，更可能牽動中東戰火及全球能源市場。

這場選舉被視為對內唐亞胡執政表現的公投。當年他未能防範哈瑪斯突襲，延燒三年的以哈戰火重創加薩飽受爭議，加上今年聯手美國空襲伊朗引發全球能源危機，都成為選民檢視內唐亞胡領導能力的關鍵。

內唐亞胡主要對手、前參謀總長艾森科特認為，伊朗對以色列構成生存威脅，支持對伊朗採取軍事行動，但不應為政治目的升高戰爭。

紐約時報廿六日引述以色列官員等知情人士報導，內唐亞胡企圖在選前對伊朗發動新一波空襲，參謀總長薩米以選舉將屆為由拒絕。報導指薩米原則上不反對再度攻擊伊朗，但從軍事角度提出多項理由，認定沒有立即出手的必要。

內唐亞胡堅持在大選前攻擊伊朗的理由目前不清楚。但若戰爭爆發，可能打亂選舉進程甚至導致投票延後。

內唐亞胡的對手、外交部前部長李伯曼廿六日要求司法部展開調查，確認內唐亞胡是否涉及叛國。李伯曼指：「僅因為害怕輸掉選舉，就試圖在選舉前把以色列拖入戰爭，甚至不惜犧牲以色列軍人，這是叛國。」

即使反對陣營贏得選舉，內唐亞胡仍可能設法保住權力，包括利用開戰掌權。英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，以國媒體盛傳，內唐亞胡可能在選後以看守總理身分再次攻擊伊朗，藉此阻礙反對派在法定期限內完成組閣，甚至迫使各黨成立包含他在內的全國團結政府。

川普已公開支持內唐亞胡續任，但川普擔心攻擊伊朗推升能源價格、衝擊共和黨選情，因此試圖阻止以色列在十一月三日美國期中選舉前動武。不過期中選舉結束後，川普可能不再受到選舉壓力束縛，可能再度和以色列合作攻擊伊朗，盼藉此為第二任期留下外交政績。

內唐亞胡 敗選 以色列 以哈 中東 加薩

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