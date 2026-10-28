多次公開站台、私下推聯合政府...川普深度介入以色列大選

以色列廿七日舉行哈瑪斯二○二三年十月七日突襲以來的首次大選。民調顯示，以色列國防軍前參謀總長艾森科特領導的反對派聯盟些微領先現任總理內唐亞胡，但都無法獲得組建多數政府所需的六十一個國會席次。美國總統川普多次敦促以色列人投票支持內唐亞胡，更私下推動組建聯合政府，是美國總統對以色列前所未有的干預。

投票於廿七日上午七時（台灣時間廿七日下午一時）開放，於晚間十時（台灣時間廿八日清晨四時）結束。初步結果將在幾小時後出爐，但以色列政黨林立，任何政黨都不太可能在一百廿席的國會單獨過半。

以哈衝突後 以首次大選

耶路撒冷夏隆哈特曼研究所分析家阿薩埃爾說：「無論哪一方勝出，都只會取得些微多數，不會出現壓倒性勝利。」籌組聯合政府可能耗時數周甚至數月。

以色列民眾在哈瑪斯二○二三年十月七日突襲引發的戰爭陰影下投票。創傷仍未平復，究責與安全問題成為選戰核心議題。法新社指出，以軍在加薩的毀滅性軍事行動、在約旦河西岸大幅擴建屯墾區且暴力事件激增，以及國家路線邁向極右派宗教民族主義，讓以色列國際地位日益孤立。

選前最後公布的民調顯示，七十七歲的現任總理內唐亞胡與六十六歲前參謀總長艾森科特兩陣營競爭激烈，艾森科特最近幾周在民調略為領先。

內唐亞胡承諾建立一個更宗教化的以色列，並加強控制約旦河西岸和加薩。艾森科特陣營則將這次投票視為捍衛民主、使以色列免於更多國際制裁的最後機會，表示將打擊以色列極端分子在約旦河西岸地區針對巴勒斯坦人的暴力行為，也呼籲調查內唐亞胡為何未能阻止三年前的哈瑪斯突襲。

川普介入 盼以快速穩定

華盛頓郵報報導，川普公開支持內唐亞胡，川普的代理人私下與內唐亞胡及艾森科特兩陣營討論組建聯合政府。也就是說，內唐亞胡可能在大選中敗給艾森科特，但兩人可能一起領導聯合政府。

內唐亞胡的聯合黨一名人士表示，「川普想要一個穩定、可靠的以色列政府，能夠在大選後盡快組建」。

若僵持 內仍是看守總理

許多以色列政治觀察家稱，如果艾森科特不願合作，內唐亞胡將在政治僵局期間繼續擔任看守總理，伺機再次舉行大選。

艾森科特原本宣稱不會與內唐亞胡合作，但本周艾森科特被問及川普力推組建聯合政府時表示，「只有以色列民眾才能決定選舉結果」。

二○二○年前防長甘茨也曾打著反對內唐亞胡的旗號參選，不過最終雙方妥協組建聯合政府，並根據輪值協議讓內唐亞胡先出任總理，但輪到甘茨接任總理前聯合政府就已垮台，外界指責內唐亞胡為了阻止甘茨上任而一手策畫垮台。