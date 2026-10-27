英國費爾福空軍基地事件 2男被控密謀協助伊朗將出庭

英國廣播公司（BBC）報導，2名英國男子涉密謀協助伊朗情報機構遭起訴，今天稍晚將出庭。這是針對上月費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）事件調查的一環。

根據BBC，現年24歲、來自西敏區（Westminster）的阿布杜卡林（Mohmed Ahmad Abdulkarim）被控違反「國家安全法」第3條，協助外國情報機構。

同樣來自西敏區、今年24歲的埃斯吉爾（Nouman Essghir）則被控違反同一部法律第4條，於8月22日進入禁區，意圖危害英國利益。當天距離上月底埃斯吉爾及另外4名男子在費爾福皇家空軍基地附近被捕，還有數個星期的時間。

阿布杜卡林及埃斯吉爾這2人今天將在西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）出庭。

上月27日，有人在供美軍使用的費爾福皇家空軍基地附近發現3輛可疑廂型車，當局隨後宣布發生重大事件。

數十名居民被疏散，基地周邊也拉起大範圍警戒線。警方在廂型車內未發現爆裂物，但查扣了一批汽油。

反恐警方調查至今，有多名男子曾遭逮捕後交保。

英國反恐警務網（CTP）首長泰勒（Laurence Taylor）表示，近幾個月來，反恐警察發現一系列英方認為是由伊朗政府指使的事件。

伊朗先前已否認與費爾福皇家空軍基地事件有任何關聯。

位於英格蘭西南部的費爾福空軍基地，先前曾供美國軍隊轟炸機用來空襲伊朗。但9月事件發生後，美方已將轟炸機撤出基地並送回美國。