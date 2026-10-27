塞爾維亞政壇變天 大陸一帶一路相關工程事故成導火線

歐洲巴爾幹半島國家塞爾維亞兩年前曾發生一起與中國「一帶一路」計畫相關的火車站工程事故，造成16人喪命，並引爆持續近兩年的學生運動，為塞國強人武契奇在近日國會大選落敗埋下伏筆。

現年56歲的武契奇（Aleksandar Vucic）曾先後擔任總理與總統，主導塞爾維亞政局長達12年，在他執政期間，塞國持續維持親俄羅斯、親中國的外交傾向。然而，他的政治勢力如今遭遇重大挫敗。

塞爾維亞本月25日提前舉行國會大選，由學運轉型的政治聯盟「學生名單」（Students' List）囊括約53%選票，在總席次250席的國會中，一舉奪下140席的單獨過半優勢。

相形之下，武契奇領導的「團結塞爾維亞」（United Serbia）陣營得票率僅約39%，只拿下103席左右，讓他在辭去總統後試圖轉任總理、延續政治影響力的盤算落空。

「朝鮮日報」（The Chosun Daily）報導，有別於其他前南斯拉夫共和國多在聯邦解體後採取親西方政策，塞爾維亞與中國和俄羅斯一直保持密切關係。這股趨勢在武契奇執政期間變得更明顯，例如推動塞國積極參與中國「一帶一路」計畫。

然而，2024年11月1日，塞爾維亞北部大城諾維薩德（Novi Sad）一座火車站的遮雨棚發生坍塌，造成16人喪生。這場事故成為塞國政局轉捩點。

坍塌意外發生時，與中國「一帶一路」計畫相關的火車站翻修工程才完工4個月，引發民眾對貪腐、官僚及威權統治的憤怒，學生走上街頭抗議，質疑當局與中國承包商之間的交易缺乏透明度。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）曾報導，根據非政府組織，塞爾維亞當局2018年5月與中國鐵路國際有限公司（CRIC）、中國交通建設集團有限公司（CCCC）簽署合約，內容涵蓋從諾維薩德到邊境村莊克萊比亞（Kelebija）所有工程，而諾維薩德火車站的翻修就是由這兩家中企主導。

學生抗議最初以象徵性活動為主，但在遭到警方強力打壓後，悲憤情緒促使抗爭迅速升級為全國性公民運動，後來更促成「學生名單」的誕生，成為體制內政治力量。

貝爾格勒安全政策中心（Belgrade Centre for Security Policy）資深研究員福克沙諾維奇（Vuk Vuksanovic）曾指出：「武契奇將自身形象建立在中資帶來的經濟進步上，這些進展透過新落成的橋梁、鐵路和公路化為高度可見的成果，然而，諾維薩德的災難讓這整個表象開始崩解。」

在俄烏戰爭、與中國的貿易衝突等重大議題上，塞爾維亞的立場以往經常與鄰近中東歐國家相左。不過，塞國如今將迎來政權更迭，這是否會大幅改變歐洲政治版圖，成為關注焦點。