葉門青年運動：發射飛彈擊中沙烏地最大煉油廠

與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動（Houthis）今天表示，該組織發射彈道飛彈，擊中沙烏地阿拉伯規模最大的拉斯塔努拉（Ras Tanura）煉油廠。

路透社報導，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）指出，這次攻擊造成拉斯塔努拉煉油廠園區起火。

據報導，該園區也設有航運碼頭，位於波斯灣（Persian Gulf）沿岸、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以西。

沙烏地幾乎所有石油出口都經由兩大港口運輸，分別是波斯灣沿岸的拉斯塔努拉，以及紅海（Red Sea）沿岸的揚布（Yanbu），青年運動過去曾攻擊這兩座港口。

拉斯塔努拉煉油廠每日產能為55萬桶，在伊朗戰爭最初幾個月，曾為預防起見暫時停止運作。