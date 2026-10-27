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約旦報復教堂遇襲案空襲敘利亞 稱擊斃IS武裝分子但有平民喪生

中央社／ 大馬士革27日綜合外電報導
在約旦安曼的內政部，約旦政府發言人莫馬尼、內政部長法拉亞以及公共安全局局長馬伊塔少將（從左到右）出席了一場新聞發布會，通報了卡拉克（Karak）教堂槍擊案嫌疑人被捕的相關情況。美聯社
在約旦安曼的內政部，約旦政府發言人莫馬尼、內政部長法拉亞以及公共安全局局長馬伊塔少將（從左到右）出席了一場新聞發布會，通報了卡拉克（Karak）教堂槍擊案嫌疑人被捕的相關情況。美聯社

約旦就上週發生的教堂遇襲案發動報復，於今天宣布已對敘利亞發動空襲，擊斃約20名極端組織「伊斯蘭國」（IS）的武裝分子，但也承認攻擊造成平民喪生。

美聯社報導，約旦空軍昨晚空襲敘利亞，藉此報復上週約旦南部卡拉克市（Karak）一座希臘正教會教堂的喪禮遇襲、造成9人死亡的事件。約旦昨天雖宣布逮捕3名槍手，但未透露他們所屬組織。

不過，約旦政府發言人莫馬尼（Mohammad al-Momani）今天公布的人數，與敘利亞第一線救援人員通報的數字不同。

敘利亞民防組織表示，僅尋獲7具在約旦空襲南部德拉省（Daraa）及斯威達省（Sweida）時喪生的平民遺體，其中5人是一家人，包括3名兒童及一名女性，而罹難男性中有2人是長者。

敘利亞政府表示，約旦發動空襲前並未事先協調或通知。敘利亞與約旦政府均表示，現正保持聯繫，並追蹤處理這起事件。

敘利亞外交部發布聲明譴責空襲，稱這是對敘利亞領空「令人無法接受的侵犯與越界」，但也表示，兩國領導階層將加強安全協調，以「阻止任何顛覆兩國安全、讓人民流血的企圖」。

敘利亞 約旦 空襲 教堂

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