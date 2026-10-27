梅爾茨訪問亞洲星日韓…為何日熱烈歡迎？學者揭原因

德國總理梅爾茨周一（10月26日）啟程對亞洲進行為期五天的訪問。他首站前往新加坡，隨後將訪問日本和韓國。陪同梅爾茨出訪的有30名企業高管，其中包括德國工業、科技、國防企業以及能源供應商的代表。

與此同時，德國總統史坦麥爾正在中國訪問。

兩趟出訪雖然沒有官方關聯，但似乎都旨在加強柏林的經濟和安全關係。當前，地緣政治動蕩正威脅著全球供應鏈。

日本需要親密盟友

在新加坡，梅爾茨將發表一場重要的外交政策演講，並會見新加坡總理黃循財。周三（10月28日），他將前往日本，會見首相高市早苗，並出席德日經濟峰會。

東京早稻田大學政治與國際關係助理教授阿斯喬內（Ben Ascione）說，梅爾茨的來訪「將在東京受到熱烈歡迎」。

「十多年來，日本一直在尋求結交新的安全盟友、建立更緊密的貿易伙伴關係，」他對德國之聲說。

阿斯喬內說：「這種更積極的對外拓展始於安倍晉三首相任內，但由於印太地區緊張局勢加劇，加上美國總統特朗普第二個任期帶來更大的不確定性，高市在很大程度上沿襲了這一藍圖。」

德日威脅不同但相互關聯

日益擴張的中國在該地區帶來的挑戰令東京深感擔憂，尤其是北京正與莫斯科以及難以預測的平壤政權加強關係。中國和俄羅斯已在日本近海舉行聯合軍事演習，北京也堅稱要把台灣置於大陸的控制之下。

阿斯喬內指出，台灣問題、南海爭議島嶼或該地區其他領土主張一旦引發沖突，都將對全球貿易造成重大沖擊，德國也會受到影響。

「日本和德國目前面臨的首要安全威脅不同：德國關注的是俄羅斯入侵烏克蘭，日本則密切關注中國、朝鮮和俄羅斯。但我確實認為，德國對中國所構成安全威脅的看法，已經更加接近高市的看法，」阿斯喬內說。

「在地緣政治如此不確定的時期，高市強調基於規則的秩序以及自由開放的印太政策的重要性，」他說，「近年來，日本已轉向加強韌性建設、供應鏈韌性，以及更多、更深入的安全伙伴關係。」

日本歡迎德軍力量進入印太

阿斯喬內認為，日本也會「歡迎」德國向該地區部署軍事力量。2021年，德國「巴伐利亞」號護衛艦曾停靠東京；2024年，德國戰機曾與日本戰機進行空中演練。

2021年5月，「巴伐利亞」號成為20年來首艘停靠東京的德國海軍軍艦，並隨後與日本部隊進行了空中和海上演習。2024年7月，德國「台風」戰鬥機同樣與日本戰機在日本北部上空進行了空中演練。

預計梅爾茨和高市將就應對地緣政治威脅交換意見。

這將包括確保供應鏈韌性、保護具有戰略意義的產業，以及確保獲得關鍵技術和零部件，比如對一系列先進技術至關重要、卻仍主要由中國控制的稀土。

歐洲國家對首爾接觸朝鮮感到「不滿」

隨後，梅爾茨將訪問韓國，會見總統李在明，並在首爾為第19屆德國經濟亞太會議揭幕。他還將參觀朝韓邊界的非軍事區。

首爾峨山政策研究院研究員金世美（Saeme Kim）認為，安全問題將再次主導首爾的會談。

不過，這位德國領導人可能會對韓國被外界視為「接觸」朝鮮、進而接觸俄羅斯的做法表達關切。

這位專家說，盡管金正恩政權向烏克蘭戰場派兵，韓國仍在設法與平壤建立溝通渠道。

「不只是德國，我想很多歐洲國家都會對李在明政府試圖改善與朝鮮和俄羅斯的關係感到不滿，」金世美說。

盡管朝鮮政權與中國和俄羅斯的經濟聯系日益緊密，韓國仍繼續向朝鮮提供人道援助。

「政府需要記住，其中一些政策從長遠看將損害韓國自身的利益，」她說。

韓國能借鑑德國的歷史經驗嗎？

與此同時，梅爾茨也可以借鑑1990年德國統一的經驗，為朝韓兩國如何相處提供一些見解。

「韓國當然有可以借鑑的經驗，但兩者存在很多差異，」金世美說，「朝韓在技術上仍處於戰爭狀態，而且首爾還要應對邊境上一個謀求擁核的國家。」

梅爾茨參觀非軍事區時，將有機會遠眺朝鮮。不過，由於上月朝鮮地雷炸傷三名韓國士兵所引發的緊張局勢仍未消散，他的邊境之行也可能被取消。平壤指責韓方自導自演了這一事件。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】