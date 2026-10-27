快訊

金鐘慶功／唐從聖得獎前突接急電 照顧雙親「每周燒10萬」嘆：那幾年滿可怕的

中東緊張局勢露曙光 台指期夜盤大漲500點

人潮擠爆！蔣萬安競總成立後首場掃夜市 支持者超熱情宛如「大進場」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國第一夫人介入斡旋後 俄烏雙方皆證實在奧列什基鎮開始停火

德國之聲／ 德國之聲
烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）。資料照。路透
烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）。資料照。路透

俄羅斯烏克蘭10月27日均證實，雙方已於當天在赫爾松州奧列什基(Oleshky)地區停火，以開展人道主義行動。俄羅斯國防部在Telegram上表示，自莫斯科時間凌晨4點起，針對烏克蘭城市赫爾松（位於第聶伯河對岸，與奧列什基隔河相望）的炮擊已經停止。烏克蘭議會人權專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）也在Facebook上證實了停火開始。他寫道，「作為烏方談判代表團負責人，我聲明烏方正在履行其義務。」

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，烏克蘭赫爾松州的奧列什基鎮（Oleshky）被俄軍佔領，但該鎮一直是俄烏爭奪的重鎮，炮火不斷，與世隔絕。

據估計，當地原本約2.4萬名居民中仍有約2000人居住在那裡，加上附近村落的居民，有多達6000人處於極其困苦的境地。今年早些時候，一些曾住在奧列什基鎮的人向法新社表示，留在城內的人正忍飢挨餓，他們缺乏藥品，而且難以離開。奧列什基鎮布滿了地雷。烏克蘭軍隊此前曾嘗試利用無人機向該地區運送救援物資，但許多無人機被俄軍擊落。

美國第一夫人促成人道主義停火

為了讓這些居民獲得援助，包括教宗良十四世在內的多方都曾呼籲實現人道主義停火。白宮近日表示，此次人道主義停火是由美國第一夫人梅蘭尼亞．川普促成的。她發起了相關討論，並與一名代表一道，直接與俄羅斯和烏克蘭的領導層就停火條款進行了談判。

在為期數天的停火期間，食品和醫療物資將被運送給當地居民。此外將建立起一條人道主義走廊，允許民眾離開該地區，前往俄羅斯或烏克蘭其他區域。雙方還將清除地雷，以開辟一條安全的援助通道。預計在未來幾天內，撤離行動將正式啟動。

在烏克蘭其他地區，戰火仍在繼續。俄軍10月26日晚間使用彈道導彈襲擊基輔，造成人員傷亡，橫跨第聶伯河的一座重要橋梁受損，橋上的地鐵基礎設施也遭到破壞，此外還有醫療設施以及一所學校的宿舍受損。

在烏克蘭南部扎波羅熱州（Zaporizhzhia）俄方控制區內，一輛巴士遭到了無人機襲擊。由俄羅斯任命的該地區行政長官巴利茨基（Yevgeny Balitsky）稱，襲擊造成1人死亡、30人受傷。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄烏 第一夫人 美國 烏克蘭 俄羅斯 俄軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美斡旋俄烏局部停火 人道援助進駐俄占赫松城市

俄羅斯稱不排除更多局部停火 但攻烏戰事不減緩

美俄烏會談 俄：11/4之後 澤：已準備好 不接受領土換和平

挪威總理、芬蘭總統罕見與普亭通話 討論俄烏戰爭

相關新聞

馬斯克同情在烏俄軍「被迫作戰無辜孩子」 基輔獨立報駁：多數自願「為了錢」

烏克蘭媒體《基輔獨立報》26日刊出分析報導，反駁全球首富、SpaceX創辦人馬斯克日前社群平台發文提到應該同情俄羅斯在烏克蘭的士兵，他們是被迫上戰場的孩子的說法。獨立報說，到烏克蘭打仗的俄國士兵，絕大多是領取巨額金錢，自願簽約從軍。

美國第一夫人介入斡旋後 俄烏雙方皆證實在奧列什基鎮開始停火

俄羅斯和烏克蘭10月27日均證實，雙方已於當天在赫爾松州奧列什基(Oleshky)地區停火，以開展人道主義行動。俄羅斯國防部在Telegram上表示，自莫斯科時間凌晨4點起，針對烏克蘭城市赫爾松（位於第聶伯河對岸，與奧列什基隔河相望）的炮擊已經停止…

梅爾茨訪問亞洲星日韓…為何日熱烈歡迎？學者揭原因

德國總理梅爾茨周一（10月26日）啟程對亞洲進行為期五天的訪問。他首站前往新加坡，隨後將訪問日本和韓國。陪同梅爾茨出訪的有30名企業高管，其中包括德國工業、科技、國防企業以及能源供應商的代表。

挪威總理、芬蘭總統罕見與普亭通話 討論俄烏戰爭

芬蘭總統史塔布辦公室發聲明表示，史塔布與挪威總理斯托爾今天和俄羅斯總統普丁通電話，討論烏克蘭戰爭。自俄羅斯2022年2月...

埃及國會授權軍援沙烏地阿拉伯 葉門叛軍稱形同宣戰

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）一名官員今天表示，埃及國會決議授權提供軍事支援，協助沙烏地阿拉伯抵禦青年運動的攻擊，...

深圳APEC在即 日本外相：日相高市協調出席

日本外務大臣茂木敏充今天在參議院外交防衛委員會表示，日相高市早苗正在協調出席11月在中國深圳舉辦的亞太經濟合作會議（亞太...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。