美國第一夫人介入斡旋後 俄烏雙方皆證實在奧列什基鎮開始停火

俄羅斯和烏克蘭10月27日均證實，雙方已於當天在赫爾松州奧列什基(Oleshky)地區停火，以開展人道主義行動。俄羅斯國防部在Telegram上表示，自莫斯科時間凌晨4點起，針對烏克蘭城市赫爾松（位於第聶伯河對岸，與奧列什基隔河相望）的炮擊已經停止。烏克蘭議會人權專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）也在Facebook上證實了停火開始。他寫道，「作為烏方談判代表團負責人，我聲明烏方正在履行其義務。」

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，烏克蘭赫爾松州的奧列什基鎮（Oleshky）被俄軍佔領，但該鎮一直是俄烏爭奪的重鎮，炮火不斷，與世隔絕。

據估計，當地原本約2.4萬名居民中仍有約2000人居住在那裡，加上附近村落的居民，有多達6000人處於極其困苦的境地。今年早些時候，一些曾住在奧列什基鎮的人向法新社表示，留在城內的人正忍飢挨餓，他們缺乏藥品，而且難以離開。奧列什基鎮布滿了地雷。烏克蘭軍隊此前曾嘗試利用無人機向該地區運送救援物資，但許多無人機被俄軍擊落。

美國第一夫人促成人道主義停火

為了讓這些居民獲得援助，包括教宗良十四世在內的多方都曾呼籲實現人道主義停火。白宮近日表示，此次人道主義停火是由美國第一夫人梅蘭尼亞．川普促成的。她發起了相關討論，並與一名代表一道，直接與俄羅斯和烏克蘭的領導層就停火條款進行了談判。

在為期數天的停火期間，食品和醫療物資將被運送給當地居民。此外將建立起一條人道主義走廊，允許民眾離開該地區，前往俄羅斯或烏克蘭其他區域。雙方還將清除地雷，以開辟一條安全的援助通道。預計在未來幾天內，撤離行動將正式啟動。

在烏克蘭其他地區，戰火仍在繼續。俄軍10月26日晚間使用彈道導彈襲擊基輔，造成人員傷亡，橫跨第聶伯河的一座重要橋梁受損，橋上的地鐵基礎設施也遭到破壞，此外還有醫療設施以及一所學校的宿舍受損。

在烏克蘭南部扎波羅熱州（Zaporizhzhia）俄方控制區內，一輛巴士遭到了無人機襲擊。由俄羅斯任命的該地區行政長官巴利茨基（Yevgeny Balitsky）稱，襲擊造成1人死亡、30人受傷。

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