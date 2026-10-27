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挪威總理、芬蘭總統罕見與普亭通話 討論俄烏戰爭

中央社／ 赫爾辛基27日綜合外電報導
芬蘭總統史塔布辦公室發聲明表示，史塔布與挪威總理斯托爾今天和俄羅斯總統普亭通電話，討論烏克蘭戰爭。資料照。路透社
芬蘭總統史塔布辦公室發聲明表示，史塔布與挪威總理斯托爾今天和俄羅斯總統普亭通電話，討論烏克蘭戰爭。資料照。路透社

芬蘭總統史塔布辦公室發聲明表示，史塔布與挪威總理斯托爾今天和俄羅斯總統普亭通電話，討論烏克蘭戰爭。自俄羅斯2022年2月全面入侵烏國後，西歐領袖多避免與普亭接觸。

路透社報導，史塔布（Alexander Stubb）在聲明中表示：「這次討論坦率且具實質性。我們兩國都與俄羅斯為鄰。這場戰爭的結果將直接影響我們及整個歐洲的安全。要結束戰爭，就需要直接討論。」

根據史塔布辦公室的說法，這次通話跟即將在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行的會談有關。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭、俄羅斯及美國的協商人員已同意11月初在阿布達比舉行技術層級會談。

史塔布與斯托爾（Jonas Gahr Stoere）表示，他們是以自己國家領袖的身分通話，而非代表歐洲整體發言，芬蘭與挪威將維持長期以來對烏克蘭的支持。

法新社報導，克里姆林宮在聲明中表示，普亭（Vladimir Putin）與芬蘭及挪威領袖通話時，抨擊歐洲聯盟及北大西洋公約組織（NATO）國家，指其「對抗性的」政策導致烏克蘭戰爭延長。

聲明補充道，3位領袖「同意繼續透過電話保持直接聯繫」。

烏克蘭方面表示，芬蘭總統與挪威總理和普亭通話後，也與澤倫斯基通話。

俄羅斯經常指責歐洲各國政府助長戰火，除了提供武器給烏克蘭，還拒絕與俄國對話。

俄方並將歐洲各國的立場與美國總統川普（Donald Trump）做對比。川普與普亭保持交流，並試圖促成和平協議，但至今尚未成功。

斯托爾與史塔布上週在挪威首都奧斯陸（Oslo）會晤美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及澤倫斯基。隔天，魏科夫在俄國聖彼得堡（St Petersburg）與普亭會面。

克宮在普亭與魏科夫會談後曾說，俄羅斯願意於11月恢復由美國居中斡旋、與烏克蘭進行的和平談判，這將是2月以來的首次。

俄烏戰爭 芬蘭 挪威 烏克蘭 俄羅斯

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