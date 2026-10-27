埃及國會授權軍援沙烏地阿拉伯 葉門叛軍稱形同宣戰

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）一名官員今天表示，埃及國會決議授權提供軍事支援，協助沙烏地阿拉伯抵禦青年運動的攻擊，這項決定等同宣戰。

在葉門內戰中，沙烏地支持獲得國際承認的葉門政府，青年運動則獲得伊朗支持。

法新社報導，沙烏地國防部長、巴基斯坦陸軍參謀長、土耳其情報首長昨天一同訪問伊朗首都德黑蘭，試圖緩和中東戰爭的緊張情勢。而上述青年運動的說法，是出自一篇回應昨日訪問的長篇聲明。

青年運動政治局成員胡提（Mohammed Ali al-Houthi）在通訊軟體Telegram發文寫道：「實在令人驚訝，這些人一方面前往討論他們所謂的『區域和平』，另一方面，埃及及其國會卻宣布支持所謂的保衛沙烏地阿拉伯王國的行動，而此舉形同向葉門共和國宣戰。」

沙烏地防長哈立德（Khalid bin Salman）、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）、土耳其情報首長卡林（Ibrahim Kalin）除了與伊朗最高國家安全委員會首長雷札伊（Mohsen Rezaei）舉行會談，也會見伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

沙烏地、巴基斯坦與土耳其最近在麥加（Mecca）簽署一份類似北大西洋公約組織（NATO）的共同防禦協定，內容稱任何一國遭受攻擊，都將被視為對3國全體的攻擊。

不過，自青年運動本月稍早加強攻擊沙烏地阿拉伯以來，另外兩國尚未宣布對青年運動發動任何攻擊。