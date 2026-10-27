深圳APEC在即 日本外相：日相高市協調出席

日本外務大臣茂木敏充今天在參議院外交防衛委員會表示，日相高市早苗正在協調出席11月在中國深圳舉辦的亞太經濟合作會議（亞太經合會，APEC）高峰會議。

共同社報導，關於高市與中國國家主席習近平屆時是否藉APEC峰會對話，茂木僅稱，「目前正在評估雙邊會談，現階段不便透露將與哪個國家舉行會談」。

關於日中關係，日中聯合聲明在內的4份政治文件的歷史，茂木指出，「必須認真看待」。他也表示，「中國是重要的鄰國，希望透過意見溝通，構築建設性且穩定的關係」。

高市去年11月在國會答辯時表示，「如果台灣有事伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）」。北京當局認為這是在暗示可能以武力介入台灣海峽，對此強烈抗議。中日關係因此急速惡化。

因此，高市這次是否訪中參加APEC峰會，也備受矚目。