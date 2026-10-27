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聯合國：溫室氣體濃度2025年創新高 氣候影響恐持續數百年

中央社／ 日內瓦27日綜合外電報導
聯合國今天表示，大氣中的溫室氣體濃度於去年攀升至歷史新高，造成的氣候影響恐會持續數百年之久。圖為聯合國旗幟在紐約聯合國總部飄揚。美聯社
聯合國今天表示，大氣中的溫室氣體濃度於去年攀升至歷史新高，造成的氣候影響恐會持續數百年之久。圖為聯合國旗幟在紐約聯合國總部飄揚。美聯社

聯合國今天表示，大氣中的溫室氣體濃度於去年攀升至歷史新高，造成的氣候影響恐會持續數百年之久。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）指出，二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等導致氣候暖化的3大溫室氣體，濃度全於去年攀升至空前水準。

去年，二氧化碳濃度達426.8ppm，甲烷為1948ppb，一氧化二氮則為339.1ppb。

這意味著，3種氣體的濃度分別達到工業化前（1750年前）水準的153%、267%及126%。

世界氣象組織表示，這些氣體的濃度增加，將導致地球氣溫長期持續攀升。

該組織發布第22份年度溫室氣體公報（Greenhouse Gas Bulletin）之際，聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）將於下月9日至20日在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行。

世界氣象組織副秘書長巴瑞特（Ko Barrett）說：「溫室氣體將前所未見的大量的熱留在大氣中，為更極端的天氣及其相關風險提供能量，危及我們的經濟與社會。」

她指出：「過去11年是有紀錄以來最溫暖的11年，且這項趨勢將持續。二氧化碳的留存時間非常長，因此對全球氣候的影響不僅會持續數年，還會延續數十年，甚至數百年。」

聯合國

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