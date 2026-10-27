快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇丹內戰雙方又出動無人機互轟 釀21死及大規模停電

中央社／ 喀土穆27日綜合外電報導
圖為2025年11月27日，位於乍得東部瓦迪菲拉省（Wadi Fira province）、伊里巴（Iriba）西北方向的伊里迪米（Iridimi）難民營全景。路透社
圖為2025年11月27日，位於乍得東部瓦迪菲拉省（Wadi Fira province）、伊里巴（Iriba）西北方向的伊里迪米（Iridimi）難民營全景。路透社

醫護人員與目擊者今天表示，非洲國家蘇丹境內的交戰雙方出動無人機攻擊彼此，造成西部達佛地區21人死亡，以及東部大片地區停電。這場內戰目前主要透過無人機進行。

一名醫療消息人士與目擊者告訴法新社，尼亞拉市（Nyala）一處市場遭無人機攻擊，造成21人死亡及至少40人受傷。

位於達佛地區（Darfur）的尼亞拉是蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）的實質首都。

一名尼亞拉居民表示，市區北部一處市場昨晚8時（格林威治標準時間18時）左右遭無人機攻擊。另一名居民說，這處市場經常有年輕男子出入，尤其是快速支援部隊的戰士。

尼亞拉醫院（Nyala Hospital）一名醫護人員表示：「昨晚的轟炸造成21人死亡、40多人受傷。」但他無法確認其中有多少人是快速支援部隊的戰士。

蘇丹政府軍自2023年4月起與快速支援部隊交戰，並經常攻擊尼亞拉。快速支援部隊已在當地宣布成立行政當局，與位於首都喀土穆（Khartoum）、獲軍方支持且受國際承認的政府分庭抗禮。

快速支援部隊也多次攻擊喀土穆的機場，以及蘇丹東部各地的水壩與發電廠。

國家電力公司一名不願具名的消息人士告訴法新社：「快速支援部隊民兵的無人機（今天）鎖定攻擊阿爾馬爾希亞特（Al-Markhiyat）變電站，導致喀土穆州與阿爾賈濟拉州（Al-Jazira）大片地區供電中斷。」

昨天快速支援部隊才以無人機同步攻擊6座發電廠，造成阿爾賈濟拉州、白尼羅州（White Nile）、塞那爾州（Sennar）及加達里夫州（Gedaref）數以百萬計的人無電可用。

這場內戰目前主要透過無人機進行，雙方從全國各地發動攻擊，每次都造成數十名平民喪生。

根據聯合國（UN）統計，光是10月份的頭3週，無人機攻擊就造成逾300人死亡，另有數百人受傷。

援助人員估計，這場戰爭自爆發以來已造成逾20萬人喪生，並引發全球規模最大的飢餓與流離失所危機。

蘇丹 無人機 停電 非洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

恐陷饑荒！美英等31國發聯合聲明 警告蘇丹情況危急「必須採取緊急行動」

民主剛果伊波拉確診破萬例 防疫人員宣導時慘遇襲1人死亡

俄烏戰爭拖累 船舶黑海遇襲遠超波灣 影響能源、穀物運輸

美伊戰爭進入危險階段！紐時揭3大引爆點 一聲槍響恐失控

相關新聞

影／不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

路透報導，南北韓緊張局勢持續升溫，近日前往南韓邊境觀景台的遊客，驚見北韓在對岸部署3門自走砲，砲管全數朝向南方，引發不安。值得注意的是，北韓罕見地將這些火砲部署在南韓媒體能清楚拍攝的位置，而非利用地形掩蔽。這些火砲最大射程約24公里，足以涵蓋南韓金浦市部分地區，軍事專家研判，此舉可能意在展示武力、升高邊境緊張局勢。

法國示威撼動政局！馬克宏執政陷困境，政治兩極化走向何方？

法國總統馬克宏近10年的執政即將步入尾聲，法國社會仍面臨教育資源分配不均、生活成本上漲等問題，引發民眾上街抗議。圖為2026年10月，法國示威者在抗議活動中高舉繪有馬克宏諷刺漫畫的標語牌。

馬斯克同情在烏俄軍「被迫作戰無辜孩子」 基輔獨立報駁：多數自願「為了錢」

烏克蘭媒體《基輔獨立報》26日刊出分析報導，反駁全球首富、SpaceX創辦人馬斯克日前社群平台發文提到應該同情俄羅斯在烏克蘭的士兵，他們是被迫上戰場的孩子的說法。獨立報說，到烏克蘭打仗的俄國士兵，絕大多是領取巨額金錢，自願簽約從軍。

美以2場大選決定世界下一步！以色列大選今登場 4大重點一次看

以色列27日舉行國會大選，總理內唐亞胡面臨執政保衛戰，選情膠著之際傳出他企圖對伊朗發動新一波攻擊，引發外界關注。這場大選不僅攸關以色列未來政治走向，更可能牽動中東戰火及全球能源市場，加上美國期中選舉將於下周二、11月3日登場，兩國選舉結果恐對國際局勢產生深遠影響。從主要陣營、選戰攻防到國際影響，本文一次看懂。

深圳APEC在即 日本外相：日相高市協調出席

日本外務大臣茂木敏充今天在參議院外交防衛委員會表示，日相高市早苗正在協調出席11月在中國深圳舉辦的亞太經濟合作會議（亞太...

聯合國：溫室氣體濃度2025年創新高 氣候影響恐持續數百年

聯合國今天表示，大氣中的溫室氣體濃度於去年攀升至歷史新高，造成的氣候影響恐會持續數百年之久

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。