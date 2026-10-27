蘇丹內戰雙方又出動無人機互轟 釀21死及大規模停電

醫護人員與目擊者今天表示，非洲國家蘇丹境內的交戰雙方出動無人機攻擊彼此，造成西部達佛地區21人死亡，以及東部大片地區停電。這場內戰目前主要透過無人機進行。

一名醫療消息人士與目擊者告訴法新社，尼亞拉市（Nyala）一處市場遭無人機攻擊，造成21人死亡及至少40人受傷。

位於達佛地區（Darfur）的尼亞拉是蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）的實質首都。

一名尼亞拉居民表示，市區北部一處市場昨晚8時（格林威治標準時間18時）左右遭無人機攻擊。另一名居民說，這處市場經常有年輕男子出入，尤其是快速支援部隊的戰士。

尼亞拉醫院（Nyala Hospital）一名醫護人員表示：「昨晚的轟炸造成21人死亡、40多人受傷。」但他無法確認其中有多少人是快速支援部隊的戰士。

蘇丹政府軍自2023年4月起與快速支援部隊交戰，並經常攻擊尼亞拉。快速支援部隊已在當地宣布成立行政當局，與位於首都喀土穆（Khartoum）、獲軍方支持且受國際承認的政府分庭抗禮。

快速支援部隊也多次攻擊喀土穆的機場，以及蘇丹東部各地的水壩與發電廠。

國家電力公司一名不願具名的消息人士告訴法新社：「快速支援部隊民兵的無人機（今天）鎖定攻擊阿爾馬爾希亞特（Al-Markhiyat）變電站，導致喀土穆州與阿爾賈濟拉州（Al-Jazira）大片地區供電中斷。」

昨天快速支援部隊才以無人機同步攻擊6座發電廠，造成阿爾賈濟拉州、白尼羅州（White Nile）、塞那爾州（Sennar）及加達里夫州（Gedaref）數以百萬計的人無電可用。

這場內戰目前主要透過無人機進行，雙方從全國各地發動攻擊，每次都造成數十名平民喪生。

根據聯合國（UN）統計，光是10月份的頭3週，無人機攻擊就造成逾300人死亡，另有數百人受傷。

援助人員估計，這場戰爭自爆發以來已造成逾20萬人喪生，並引發全球規模最大的飢餓與流離失所危機。