馬斯克同情在烏俄軍「被迫作戰無辜孩子」 基輔獨立報駁：多數自願「為了錢」

烏克蘭媒體《基輔獨立報》26日刊出分析報導，反駁全球首富、SpaceX創辦人馬斯克日前社群平台發文提到應該同情俄羅斯在烏克蘭的士兵，他們是被迫上戰場的孩子的說法。獨立報說，到烏克蘭打仗的俄國士兵，絕大多是領取巨額金錢，自願簽約從軍。

馬斯克25日的貼文寫道：「我們應該對那些可憐的俄羅斯徵召士兵，抱持一些同情。那些孩子別無選擇，只能戰鬥，然後死於無人機攻擊。」

馬斯克發表上述言論之前沒多久，發生了他SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星通訊對烏克蘭軍方限速事件，影響烏軍無人機等任務的執行。

《基輔獨立報》直陳，對於任何一直關切並理解烏克蘭多年來為求生存而奮戰的人士而言，馬斯克說這樣的話，「道德上徹底破產」。

獨立報強調，「俄羅斯士兵是違背自身意願前往烏克蘭作戰」的這種誤解，不斷傳進馬斯克、美國總統川普等美國最有權勢人物的耳中。川普先前也曾多次對交戰雙方士兵、年輕人的死亡表示惋惜。然而，重要事實是，「大多數在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵，都是自願參戰，而且並非基於價值信念，而是因為實實在在的金錢」。

戰爭研究所（Institute for the Study of War）俄羅斯研究員史提潘尼科（Kateryna Stepanenko）說：「許多人認為，俄羅斯人是被迫參戰，事實上，克里姆林宮害怕動員自己的人民。」相反地，俄羅斯總統普亭靠著提供巨額金錢和住房補貼、購車折扣等福利，誘使人們自願簽約從軍，至今仍有大量人員願意參軍。根據北約8公布的估計數字，每月招募兵員人數最高可達4萬人。

獨立的俄羅斯軍事分析師魯欽（Pavel Luzin）則是表示，烏俄兩支軍隊在道德上不可能具有等同性。俄羅斯那一方，絕大多數士兵因經濟或心理上的利益自願參戰；烏克蘭一方則是為自身自由而戰。兩者的目的是截然不同的。

專家說，俄羅斯實際上運作著兩支軍隊，一支是義務徵兵制軍隊，另一支則是合約募兵軍隊。義務徵兵制軍隊是保衛俄羅斯本土的常備兵力，且依法義務役士兵不得被派往國外作戰。