瑞士加強與平壤接觸 外長將訪北韓見證辦事處正式重啟

瑞士近年來積極重新與平壤當局接觸，瑞士政府今天表示，外交部長凱西斯本週將前往北韓進行政治會談，並出席瑞士駐平壤外交辦事處正式重啟的儀式。

路透社報導，凱西斯（Ignazio Cassis）將於29日展開訪問，並於30日外交辦事處正式開放時，與北韓官員會面。

會談議題包括恢復兩國外交部之間的雙邊磋商、朝鮮半島安全情勢及地緣政治議題。

隨後凱西斯將前往首爾，與南韓官員會談。

瑞士駐平壤辦事處隸屬瑞士駐北京大使館，與北韓的外交及領事關係仍由駐北京大使館負責。

該辦事處已於本月19日起運作，恢復了瑞士在北韓的常設外交代表機構。

近年來，瑞士積極重新與平壤當局接觸。相較之下，歐盟基本上已凍結與北韓的直接對話。