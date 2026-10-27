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影／不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南北韓緊張局勢持續升溫，近日前往南韓邊境觀景台的遊客，驚見北韓在對岸部署3門自走砲，砲管全數朝向南方，引發不安。美聯社
南北韓緊張局勢持續升溫，近日前往南韓邊境觀景台的遊客，驚見北韓在對岸部署3門自走砲，砲管全數朝向南方，引發不安。美聯社

路透報導，南北韓緊張局勢持續升溫，近日前往南韓邊境觀景台的遊客，驚見北韓在對岸部署3門自走砲，砲管全數朝向南方，引發不安。值得注意的是，北韓罕見地將這些火砲部署在南韓媒體能清楚拍攝的位置，而非利用地形掩蔽。這些火砲最大射程約24公里，足以涵蓋南韓金浦市部分地區，軍事專家研判，此舉可能意在展示武力、升高邊境緊張局勢。

南北韓關係自9月非軍事區發生地雷爆炸事件後持續惡化。那起事件造成南韓士兵受傷，首爾要求平壤道歉，北韓則指控南韓捏造事件。北韓領導人金正恩的胞妹金與正上周更警告，將在邊境部署反南韓宣傳擴音設備，並讓其他反制措施進入戒備狀態，進一步升高雙方對立。

位於南韓京畿道金浦市的愛妓峰觀景台，與北韓開豐郡僅相距約1.4公里。南韓媒體24日拍到一輛裝甲車出現在北韓邊境附近，到了26日，路透記者目擊現場已有3門自走砲，砲管均朝向南方。社群媒體也流出遊客在愛妓峰觀景台的星巴克拍攝到北韓士兵的影片。

南韓SBS電視台報導，這些自走砲的車身寫著「消滅朝鮮人民不共戴天的仇敵、美帝國主義侵略者！」等反美標語，附近還有數名北韓士兵反覆升降紅旗，疑似正在進行操演。過去從愛妓峰觀景台，經常可以看到北韓士兵修築戰術道路、設置鐵絲網等活動，但近期才開始出現自走砲。

曾參加越戰的83歲退伍軍人張吉成（Jang Gil-seong，譯音）表示，過去只在電視上看過北韓部署122公厘火砲，如今親眼目睹，才真正體會威脅有多麼真實。他也擔憂南韓未來需要投入多少資源，才能做好準備並因應威脅。

來自加拿大的28歲遊客羅賓斯（Hannah Robbins）則表示，旅行團直到抵達觀景台、聽導遊介紹後，才知道北韓部署這些火砲。她坦言：「我們顯然有點害怕。導遊說『別擔心，他們不會開火』，但這確實讓我們有些不安。」

分析人士確認，這些武器是北韓M-1981型122公厘自走榴彈砲，據信於1970年代末期開始服役，最大射程約24公里，雖然威力不及新型火砲，但已足以威脅南韓金浦市部分地區。

SBS指出，火砲部隊通常會利用山坡背面等地形掩蔽，避免遭敵軍觀察或攻擊，因此北韓這次將自走砲部署在南韓媒體能直接拍攝的位置，相當不尋常。

南韓國防安全論壇秘書長申宗宇（Shin Jong-woo，譯音）認為，北韓刻意將自走砲部署在鐵絲網前方，意在升高邊境緊張局勢，未來也可能進一步部署其他軍事裝備。

不過，首爾峨山政策研究院軍事專家楊旭（Yang Uk，譯音）指出，北韓此次部署更像是在展示火力，而非實質提升作戰能力。他表示，這些火砲被放在容易看見的位置，顯示北韓可能刻意讓外界注意。南韓聯合參謀本部也表示，這些火砲屬於老舊武器系統，並非北韓近期宣稱的新型武器。

南韓金浦市一處觀景台27日可望見北韓士兵在部署於兩韓邊境的122公厘自走榴彈砲旁交談，車身寫著「消滅朝鮮人民不共戴天的仇敵、美帝國主義侵略者！」等字樣。路透
南韓金浦市一處觀景台27日可望見北韓士兵在部署於兩韓邊境的122公厘自走榴彈砲旁交談，車身寫著「消滅朝鮮人民不共戴天的仇敵、美帝國主義侵略者！」等字樣。路透

南韓金浦市一處觀景台27日可見北韓在邊境處部署122公厘自走榴彈砲，一名北韓士兵坐在裝甲車上。路透
南韓金浦市一處觀景台27日可見北韓在邊境處部署122公厘自走榴彈砲，一名北韓士兵坐在裝甲車上。路透

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