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恐陷饑荒！美英等31國發聯合聲明 警告蘇丹情況危急「必須採取緊急行動」

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
圖為蘇丹難民兒童走在乍得東部瓦迪菲拉省伊里巴西北部的伊里迪米難民營。路透社
圖為蘇丹難民兒童走在乍得東部瓦迪菲拉省伊里巴西北部的伊里迪米難民營。路透社

美國國務院發布與另外30個國家共同簽署的聯合聲明，警告蘇丹糧食安全因衝突持續不休而惡化，情況令人擔憂，必須採取緊急行動因應。

法新社報導，人道援助工作者估計，蘇丹武裝部隊與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）自2023年4月爆發戰爭以來，已造成20多萬人喪命、逾1300萬人被迫離開家園，引發全球最嚴重的飢餓與流離失所危機。

這份聲明指出：「如同糧食安全階段綜合分類（IPC）所警告，未來幾個月恐有爆發饑荒風險，必須採取緊急行動。拯救生命、避免饑荒已刻不容緩。」

聲明表示，蘇丹逾4成人口、約1950萬人正面臨急性糧食不安全（acute food insecurity），其中500萬人已處於緊急程度。

聯合聲明繼續寫道：「若不立即採取行動扭轉當前趨勢，罹患嚴重急性營養不良（severe acutemalnutrition）的孩童人數恐超過原先預估的82萬5000人。」聲明並補充，預期蘇丹境內面臨糧食不安全的地區將增為兩倍。

這31個簽署國呼籲交戰各方，「對人道援助解除一切阻礙，允許並協助人道援助全面、安全、迅速且暢通無阻地進入，並保護人道援助人員」。

這份由美國發布的聲明，也獲得澳洲、加拿大、法國、德國與英國等30國政府及歐盟共同簽署。

蘇丹 衝突 國務院 美國

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