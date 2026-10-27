恐陷饑荒！美英等31國發聯合聲明 警告蘇丹情況危急「必須採取緊急行動」

美國國務院發布與另外30個國家共同簽署的聯合聲明，警告蘇丹糧食安全因衝突持續不休而惡化，情況令人擔憂，必須採取緊急行動因應。

法新社報導，人道援助工作者估計，蘇丹武裝部隊與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）自2023年4月爆發戰爭以來，已造成20多萬人喪命、逾1300萬人被迫離開家園，引發全球最嚴重的飢餓與流離失所危機。

這份聲明指出：「如同糧食安全階段綜合分類（IPC）所警告，未來幾個月恐有爆發饑荒風險，必須採取緊急行動。拯救生命、避免饑荒已刻不容緩。」

聲明表示，蘇丹逾4成人口、約1950萬人正面臨急性糧食不安全（acute food insecurity），其中500萬人已處於緊急程度。

聯合聲明繼續寫道：「若不立即採取行動扭轉當前趨勢，罹患嚴重急性營養不良（severe acutemalnutrition）的孩童人數恐超過原先預估的82萬5000人。」聲明並補充，預期蘇丹境內面臨糧食不安全的地區將增為兩倍。

這31個簽署國呼籲交戰各方，「對人道援助解除一切阻礙，允許並協助人道援助全面、安全、迅速且暢通無阻地進入，並保護人道援助人員」。

這份由美國發布的聲明，也獲得澳洲、加拿大、法國、德國與英國等30國政府及歐盟共同簽署。