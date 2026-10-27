美以2場大選決定世界下一步！以色列大選今登場 4大重點一次看

以色列27日舉行國會大選，總理內唐亞胡面臨執政保衛戰，選情膠著之際傳出他企圖對伊朗發動新一波攻擊，引發外界關注。這場大選不僅攸關以色列未來政治走向，更可能牽動中東戰火及全球能源市場，加上美國期中選舉將於下周二、11月3日登場，兩國選舉結果恐對國際局勢產生深遠影響。從主要陣營、選戰攻防到國際影響，本文一次看懂。

以哈戰爭成選情關鍵

這是自2023年10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列以來的首場大選，由內唐亞胡領導的右派「聯合黨」為首的執政聯盟，對決前以軍總參謀總長艾森科特（Gadi Eisenkot）為核心的陣營。

這場選舉被視為對內唐亞胡執政表現的重大公投，從當年未能防範哈瑪斯突襲，到隨後延燒3年的以哈戰火，以及今年聯手美國對伊朗發動戰爭所引發的全球能源危機，都成為選民檢視內唐亞胡領導能力的關鍵。根據以色列民主研究所調查，約68%的猶太裔以色列民眾表示，10月7日事件是決定投票支持哪個政黨的重要因素。

美聯社指出，目前選情膠著，多數民調顯示，內唐亞胡執政聯盟與反對陣營可能都無法取得120席國會的過半席次，屆時各黨恐須展開長達數周的組閣協商，而阿拉伯裔政黨若選擇支持其中一方，可能成為左右新政府成立的關鍵造王者。

選前傳密謀攻擊伊朗 選後恐再掀戰火？

與以色列所有主要政治人物一樣，艾森科特認為伊朗對以色列構成生存威脅，也支持對伊朗政權採取軍事行動。但他已明確警告，不應為了政治目的升高戰爭。

不過，紐約時報26日才引述以色列官員等知情人士爆料，內唐亞胡企圖在選前對伊朗發動新一波空襲，遭到軍方參謀總長薩米（Eyal Zamir）以臨近選舉前夕為由拒絕。報導指，薩米原則上不反對對德黑蘭採取新攻勢，但從軍事角度提出多項反對理由和疑慮，認定沒有立即出手的必要。但內唐亞胡並未作罷，轉而推動另一項行動，雖然不涉及公開攻擊，仍引發軍方疑慮。

即使反對陣營贏得選舉，被視為以色列政壇最擅長政治求生的內唐亞胡仍可能設法保住權力。

英國廣播公司（BBC）指出，以國媒體盛傳，內唐亞胡可能在選後以看守總理身分再次攻擊伊朗，藉此阻礙反對派在法定期限內完成組閣，甚至迫使各黨成立包含他在內的全國團結政府。不過，這項說法仍屬媒體推測，而反對派領袖艾森科特已明確排除與內唐亞胡共組政府的可能性。

美國期中選舉接棒登場 以美大選左右全球局勢

BBC分析，以色列大選後，美國將接棒在11月3日迎來期中選舉，兩場選舉不僅時間接近，結果更可能牽動中東戰局及全球經濟，尤其是美以對伊朗的軍事政策。

川普已公開支持內唐亞胡連任，但也傳出他擔心再次攻擊伊朗推升能源價格、衝擊共和黨選情，因此試圖阻止以色列在選前動武。不過，期中選舉結束後，川普可能不再受到選舉壓力束縛，轉而考慮對伊朗發動新一波攻勢，盼藉此為他的第二任期留下外交政績。

中東戰火的影響已波及烏克蘭。川普為壓低能源價格，解除對俄羅斯的制裁，並對烏克蘭施壓，要求基輔在和平談判中讓步，但至今均未取得預期成果。

另一方面，如果內唐亞胡敗選，新任以色列總理可能較不積極推動對伊朗的軍事行動。若民主黨在美國期中選舉後擴大國會控制權，也可能透過限制軍事支出、削減對以色列軍援，制衡川普的中東政策。BBC指出，美以兩國今年對伊朗開戰，已改變全球經濟及地緣政治格局，未來幾天兩國選民做出的選擇，可能決定世界接下來的走向。

國內選情攻防

除了戰爭議題，極端正統派猶太男性的兵役豁免政策，也是以色列選戰主要爭議。以色列長年實施義務役，但極端正統派男性多數免服兵役，在連年戰事導致兵力短缺、後備軍人反覆遭徵召的情況下，引發民眾不滿。艾森科特已承諾取消相關豁免。

此外，內唐亞胡2023年推動削弱最高法院權力的司法改革，曾引發大規模抗議，至今仍是朝野分歧焦點。經濟民生同樣受到選民關注，調查顯示，38%的猶太裔選民將經濟及生活成本列為最重要或第二重要的議題，但主要候選人均未將其列為選戰核心。