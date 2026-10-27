快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

東協防長會議28日登場 菲律賓：中國未確認是否參加

中央社／ 馬尼拉27日專電

菲律賓主辦第20屆東協國防部長會議（ADMM）及第13屆東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），菲方今天表示，已邀請中國出席，但迄今尚未獲得中方確認。

東協防長會議與東協防長擴大會議預定於28日至29日在菲律賓中部宿霧（Cebu）都會區的拉撲拉撲市（Lapu-Lapu City，又稱拉普拉普市）舉行。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天在會前記者會上說，會議將由國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）主持，以區域和平與安全、務實防務合作及集體應對共同挑戰為重點，希望強化區域夥伴關係、維持有意義對話，並促進和平、安全與穩定的印太地區。

安多隆表示，南海議題一直是東協國防部長會議的討論內容，預料今年也不例外；務實防務合作也是會議的重要議題，涵蓋海上安全、人道援助與災害應變、反恐、維和行動、軍事醫療、人道排雷及網路安全等領域。

他說，相關工作小組目前仍在討論議程，預計會議明天開始前敲定。

針對中國是否派員參加，安多隆表示，菲方已發出邀請，但截至今天上午尚未獲得中方確認。

菲律賓與中國的關係正因南海爭議而陷於緊張，鐵歐多洛曾多次在國際安全論壇上公開批評中方言行。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）預定於明天訪問菲律賓，外界關注此行可能成果，安多隆表示，美菲將舉行「2+2」會談，相關成果通常須待會議進行時才能確定。

但安多隆補充，菲美雙邊關係主軸是強化同盟，且落實到執行層面，因此「2+2」會談可能進一步聚焦軍事現代化合作，以及未來的能力建構與提升。

此外，有記者問及台菲經濟走廊倡議以及在宿霧市（Cebu City）增設辦事處等規劃，是否可能使菲律賓中部陷入地緣政治風險。安多隆未正面回應，僅稱經貿議題不在國防部職權範圍。

美日澳菲安全合作機制（Squad）成員也將於會議外場舉辦對話，有中國記者詢問Squad是否可能造成區域分裂。安多隆回應，Squad是夥伴之間的對話，並非要取代東協防長擴大會議，對話有助於深化相互理解，不會造成分裂。

東協防長會議於2006年成立，是東協最高層級的國防諮詢與合作機制；擴大會議則於2010年啟動，把區域防務對話與合作擴大至澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯及美國8個對話夥伴。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菲律賓研議洽簽更多國際防務協定 促進集體安全

菲律賓外交部打臉自家外交官！北京施壓後否認與台灣聯手護海底電纜

菲律賓重申一中政策 稱未與台討論合作保護海底設施

大陸與印尼將在廣東舉行反恐聯訓 項目涵蓋近距離突擊

相關新聞

川普、習近平、普亭擬同框！誰獲益最大？美學者揭三方盤算

美國雜誌「國家評論」26日發表智庫「哈德遜研究所」客座資深研究員弗瑞德（Tsiporah Fried）分析指出，俄羅斯提議藉11月深圳APEC峰會舉行美中俄會談，箇中意義遠超表面議題，反映國際關係正經歷更深層轉變，大國愈傾向直接交易，取代既有國際機構、同盟關係及多邊合作架構。

川普施壓！日本擬解禁美國生鮮馬鈴薯進口 官方急搬台韓救援

日本政府是否即將在美方強大壓力下失守？日本近期將解禁美國生鮮馬鈴薯的進口程序，在農業界掀起軒然大波。適逢美國期中選舉將至，外界普遍揣測川普政權正加大施壓，逼迫日本全面開放。日本自2006年起僅開放專供製作洋芋片的加工原料進口，美方則在2020年進一步要求全面解禁未經加工的生鮮食用馬鈴薯。日本農林水產省已於今年9月公告21種須嚴加管控的病蟲害，雙邊磋商邁入最後階段。

日媒民調「誰最適合擔任下任首相」高市早苗居冠

日本首相高市早苗執政滿1年，日本「每日新聞」24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，結果顯示，高市早苗以27...

巴西總統大選落敗 小波索納洛自稱遭限制出境

巴西右翼聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）今天表示，最高法院法官已禁止他出境。他在前一天的...

巴西總統驚天逆轉勝！川普質疑大選舞弊 盟友波索納洛轉彎認敗

華盛頓郵報報導，巴西25日進行總統大選決選，左派現任總統魯拉出乎意料擊敗美國總統川普的盟友佛拉維歐．波索納洛，成為巴西1989年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。對此，川普26日稱「看起來又是一場遭到操弄的選舉」，但也暗示不會出手相助；幾分鐘後，原先揚言尋求選舉無效的波索納洛實際承認敗選。

右翼盟友敗選 川普批巴西總統大選遭操縱

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在總統大選中擊敗美國總統川普的右翼盟友佛拉維歐．波索納...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。