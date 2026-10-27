東協防長會議28日登場 菲律賓：中國未確認是否參加

菲律賓主辦第20屆東協國防部長會議（ADMM）及第13屆東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），菲方今天表示，已邀請中國出席，但迄今尚未獲得中方確認。

東協防長會議與東協防長擴大會議預定於28日至29日在菲律賓中部宿霧（Cebu）都會區的拉撲拉撲市（Lapu-Lapu City，又稱拉普拉普市）舉行。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天在會前記者會上說，會議將由國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）主持，以區域和平與安全、務實防務合作及集體應對共同挑戰為重點，希望強化區域夥伴關係、維持有意義對話，並促進和平、安全與穩定的印太地區。

安多隆表示，南海議題一直是東協國防部長會議的討論內容，預料今年也不例外；務實防務合作也是會議的重要議題，涵蓋海上安全、人道援助與災害應變、反恐、維和行動、軍事醫療、人道排雷及網路安全等領域。

他說，相關工作小組目前仍在討論議程，預計會議明天開始前敲定。

針對中國是否派員參加，安多隆表示，菲方已發出邀請，但截至今天上午尚未獲得中方確認。

菲律賓與中國的關係正因南海爭議而陷於緊張，鐵歐多洛曾多次在國際安全論壇上公開批評中方言行。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）預定於明天訪問菲律賓，外界關注此行可能成果，安多隆表示，美菲將舉行「2+2」會談，相關成果通常須待會議進行時才能確定。

但安多隆補充，菲美雙邊關係主軸是強化同盟，且落實到執行層面，因此「2+2」會談可能進一步聚焦軍事現代化合作，以及未來的能力建構與提升。

此外，有記者問及台菲經濟走廊倡議以及在宿霧市（Cebu City）增設辦事處等規劃，是否可能使菲律賓中部陷入地緣政治風險。安多隆未正面回應，僅稱經貿議題不在國防部職權範圍。

美日澳菲安全合作機制（Squad）成員也將於會議外場舉辦對話，有中國記者詢問Squad是否可能造成區域分裂。安多隆回應，Squad是夥伴之間的對話，並非要取代東協防長擴大會議，對話有助於深化相互理解，不會造成分裂。

東協防長會議於2006年成立，是東協最高層級的國防諮詢與合作機制；擴大會議則於2010年啟動，把區域防務對話與合作擴大至澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯及美國8個對話夥伴。