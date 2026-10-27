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美斡旋俄烏局部停火 人道援助進駐俄占赫松城市

中央社／ 基輔27日綜合外電報導

烏克蘭與俄羅斯一項旨在讓人道援助進入俄軍占領城市奧列什基（Oleshky）的停火協議，於今天凌晨生效。這項停火協議由美國第一夫人梅蘭妮亞上週宣布促成。

雙方均表示將於當地時間凌晨3時起遵守停火協議。法新社無法立即查證當地的戰火是否已趨緩。

這座飽受戰火蹂躪的城市位於烏克蘭南部赫松（Kherson）地區，自2022年俄軍全面入侵初期占領此地以來，一直處於雙方交火的核心前線。

曾居住當地的居民今年稍早告訴法新社，留在城內的民眾正挨餓、缺乏藥物，且難以離開。

這項僅適用於有限區域的停火措施生效之際，俄烏戰爭正艱困邁入第5年。

在歷經長達數月的停滯後，華府、莫斯科與基輔的三方和平會談預計將於11月重啟。

俄羅斯、烏克蘭與美國均未說明將由誰來監督停火，也未透露人道援助行動的具體細節。

梅蘭妮亞（Melania Trump）23日宣布促成停火時表示，俄烏兩國的文職官員將前往居民家中訪視，並「評估他們需要的援助程度」。

她說：「有意撤離的居民將獲得協調支援及交通工具，前往他們偏好的目的地。我預期有些人會想前往俄羅斯，有些人則想去烏克蘭。」

美國右翼有線電視網絡Newsmax表示，已獲得「獨家電視採訪權」，將隨同觀察員於29日進入奧列什基。

俄羅斯與烏克蘭均未說明停火將持續多久。

俄羅斯國防部23日表示，停火期間將在「赫松地區」停止開火，但並未透露更多細節。

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