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日媒民調「誰最適合擔任下任首相」高市早苗居冠

中央社／ 東京27日專電
日本首相高市早苗執政滿1年。歐新社
日本首相高市早苗執政滿1年。歐新社

日本首相高市早苗執政滿1年，日本「每日新聞」24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，結果顯示，高市早苗以27%居冠，防衛大臣小泉進次郎以12%居次。不過，回答「不知道」的受訪者高達38%，為所有選項中比例最高。

根據民調，除了高市早苗與小泉進次郎，前總務大臣林芳正以10%排名第3，接著依序為「其他人選」7%、外務大臣茂木敏充3%，以及自民黨政務調查會長小林鷹之2%。

從政黨支持傾向來看，高市早苗在自民黨支持者當中具有明顯優勢，55%認為她最適合擔任下一任首相，大幅領先排名第2的小泉進次郎15%。林芳正獲得7%支持，小林鷹之3%、茂木敏充1%，另有16%回答不知道。

不過，在「沒有支持特定政黨」的無黨派選民當中，超過半數、多達53%表示「不知道」誰最適合擔任下一任首相。其餘依序為高市早苗17%、小泉進次郎10%、林芳正9%、茂木敏充3%，以及小林鷹之1%。

民調也詢問受訪者「希望高市首相繼續執政到什麼時候」，32%回答「希望盡可能長期執政」，比例最高；23%希望她儘早下台，17%認為應做到「2027年9月自民黨總裁任期屆滿」，7%認為應做到「2030年2月眾議院議員任期屆滿」，另有21%回答不知道。

在支持高市內閣的受訪者（占全體45%）當中，66%希望她「盡可能長期執政」，遠高於希望她「做到自民黨總裁任期屆滿」或「眾議院議員任期屆滿」的各9%。

相較下，不支持高市內閣的受訪者（占全體41%）有55%希望她儘早下台，26%認為應做到自民黨總裁任期屆滿，4%認為應做到眾議院議員任期屆滿，僅1%希望她盡可能長期執政。

這次調查顯示，高市早苗雖然在下一任首相適任人選中排名第一，且獲得過半自民黨支持者青睞，但無黨派選民仍有多數尚未決定支持人選。

高市早苗 民調

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