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巴西自由黨承認總統決選結果 與小波索納洛立場分歧

中央社／ 聖保羅26日綜合外電報導

巴西前總統波索納洛之子、右翼聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛質疑巴西總統大選公正性，揚言尋求撤銷選舉結果，但他所屬的自由黨今天選擇接受官方公布的投票結果。

法新社報導，即將迎來81歲生日的現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在首輪投票落後佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro），在10月的第2輪決選卻上演戲劇性逆轉，贏得歷史性的第4個任期。

根據昨天出爐的決選結果，魯拉以大約440萬張選票的差距擊敗佛拉維歐．波索納洛。45歲的佛拉維歐．波索納洛是極右翼前總統波索納洛（JairBolsonaro）的兒子。

由於部分城市出現交通問題，在魯拉要求下，巴西最高法院法官宣布全國投票所延長開放2小時，佛拉維歐．波索納洛隨即指控選舉不公。

儘管佛拉維歐．波索納洛堅稱他將尋求撤銷總統選舉結果，他所屬的自由黨（Liberal Party）選擇接受官方公布的投票結果。

自由黨今天深夜發表聲明說：「我們承認最高選舉法院（TSE）公布的總統大選結果，但我們認為，相關疑慮仍須在平衡且民主的政治辯論中獲得充分回應。」

佛拉維歐．波索納洛也曾以部分地區降下豪雨、嚴重影響選民前往投票為由，請求延長當地投票時間，但他仍痛批延長全國投票所開放時間的決定是「令人無法接受」和「卑鄙的伎倆」。

各國領袖紛紛向魯拉道賀，不過，與波索納洛家族保持密切政治盟友關係的美國總統川普說，這場選舉「在我看來很糟糕」。

川普在華府接受媒體採訪時說：「我沒有偏袒任何一方，但坦白說，這看起來又是一場被操縱的選舉，顯得非常腐敗。」

佛拉維歐．波索納洛今天下午在社群媒體發布影片表示，警方要求他交出護照，還說他「已被限制出境」。

波索納洛 巴西 魯拉

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