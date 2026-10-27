以色列大選 強硬對外立場內唐雅胡與對手幾無差異

以色列27日舉行大選。現任總理內唐雅胡與主要在野領袖、前參謀總長艾森科特雖在國內議題南轅北轍，但對加薩、伊朗以及巴勒斯坦對外政策，兩人立場差距其實微乎其微。

華爾街日報指出，以色列27日的全國大選，是2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲並引爆新一輪加薩戰爭以來的首次全國性選舉。

加薩戰爭衝擊後，以色列民意在國家安全議題上明顯大幅右傾。民調顯示，儘管民眾擔憂屯墾區極端主義抬頭與國內制度遭破壞，但在安全與國防上卻呈現高度共識，這種社會氛圍大幅壓縮反對陣營的政策發揮空間。

分析人士指出，艾森科特（Gadi Eisenkot）一生從軍，最小兒子也在加薩作戰陣亡，理應了解武力的侷限與代價，然而他也主張採取強硬立場。他曾表示，無論透過美國總統川普的和平計畫抑或訴諸武力，都要在18個月內終結哈瑪斯對加薩的統治。

本月稍早接受以色列電台訪問時，他雖強調將嚴厲打擊屯墾者暴行，但也支持在約旦河西岸擴大屯墾區，並反對巴勒斯坦建國。這顯示在安全議題上，艾森科特與內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）間的差異極為有限。

耶路撒冷智庫以色列民主研究所（Israel DemocracyInstitute）高級研究員赫曼（Tamar Hermann）說：「內唐雅胡的反對者基本上只是在用比較委婉方式表達同樣主張。除約旦河西岸問題，他們的安全政策與右翼陣營並沒有實質上的不同。」

華爾街日報認為對許多以色列人而言，這很可能是以色列建國以來影響最深遠的一次選舉，性質猶如對77歲、長年擔任總理的內唐雅胡信任投票，檢視他2023年10月7日的襲擊事件應對及後續局勢作為。

批評人士指控內唐雅胡削弱民主制度、讓極端人士進入政府、為自身政治利益延長戰爭，導致國際社會對以色列在加薩戰爭中的作為日益憤怒，犧牲以色列國際形象。

智庫機構Agam Labs於10月公布的民調顯示，60%的受訪以色列猶太人希望更換總理。

即便民意渴望求變，但在以色列選制與政黨版圖零碎下，選情依然膠著。最新民調顯示，艾森科特的正直黨（Yashar）僅微幅領先內唐雅胡的聯合黨（Likud），雙方都無法單獨取得足以在國會120席中過半的席次。

選舉結果可能需要好幾天才會陸續出爐，接下來各政黨還可能歷經數週甚至數月的政治協商與利益交換，才能組成足以執政的聯合內閣。有分析家認為，這代表內唐雅胡仍有一段不算短的時間能主導對加薩、黎巴嫩、伊朗強硬政策。