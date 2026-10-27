菲律賓監看中國遼寧艦通過菲南海域 台贈退役海巡艦參與行動

中國人民解放軍海軍遼寧號航空母艦編隊22日經過菲律賓南部海域，菲律賓動員海軍、空軍及海岸防衛隊聯合監看，台灣捐贈的退役巡防救難艦「金門艦」改裝而成的「沙蘭加尼號」也參與行動。

西民答那峨島司令部（Western MindanaoCommand）昨晚發布新聞稿指出，軍方透過海事情勢感知中心及其他海事單位，於22日監看遼寧號航艦編隊通過責任區，掌握編隊動態。

根據菲方說法，遼寧號編隊最初出現在菲律賓西南部的北三寶顏省（Zamboanga del Norte）錫奧肯鎮（Siocon）塔盧盧角（Talulu Point）海域，之後持續朝東南方向航行，經南部的沙蘭加尼省（Sarangani）麥杜姆鎮（Maitum）海域，航向印尼北部的西里伯斯海（Celebes Sea）。

菲律賓海軍出動飛彈護衛艦席蘭號（BRP DiegoSilang）及近海巡邏艦哈辛托號（BRP Emilio Jacinto）監控，菲律賓海岸防衛隊的沙蘭加尼號（BRPSarangani）也參與任務。

菲律賓空軍則出動黑鷹（Black Hawk）直升機及NC-212i型多用途運輸機，進行空中監視與偵察。

沙蘭加尼號原為台灣海巡署500噸級巡防救難艦「金門艦」，除役後翻修，今年9月經由菲律賓非營利組織「我們保護我們的海基金會」（We Protect OurSeas）捐贈給菲律賓海岸防衛隊，10月2日開始服役。

這艘船長約61公尺、排水量約688噸，部署在菲律賓南部，依據規劃，用於執行海上巡邏、搜救、人道援助、災害應變及海洋環境保護等任務。

「我們保護我們的海基金會」主席歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）告訴中央社，沙蘭加尼號參與監看中國軍艦編隊，顯示當初決定接收前「金門艦」是正確的。這艘船證明了自身的價值。

歐丹尼爾也提到，沙蘭加尼號作為「金門艦」時的舷號是CG 123，而遼寧號航艦編隊的核心艦「淮南艦」舷號則是PLAN 123，用前CG 123艦跟監中國的PLAN 123，真是巧合。

西民答那峨島司令部表示，遼寧號編隊通過期間「持續且迅速」航行。

菲律賓群島海道法（Philippine Archipelagic Sea LanesAct）允許外國船艦通過菲律賓指定的水道，但必須「持續且迅速」航行、不得停留，全程開啟船舶自動識別系統（AIS），且嚴禁軍事演練。