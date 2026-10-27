川普施壓！日本擬解禁美國生鮮馬鈴薯進口 官方急搬台韓救援

日本政府是否即將在美方強大壓力下失守？據「朝日新聞」報導，日本近期可能將解禁美國生鮮馬鈴薯的進口程序，在農業界掀起軒然大波。適逢美國期中選舉將至，外界普遍揣測川普政權正加大施壓，逼迫日本全面開放。日本自2006年起僅開放專供製作洋芋片的加工原料進口，美方則在2020年進一步要求全面解禁未經加工的生鮮食用馬鈴薯。日本農林水產省已於今年9月公告21種須嚴加管控的病蟲害，雙邊磋商邁入最後階段。

在地農民最恐懼的是隨農產叩關入侵的病蟲害，特別是「馬鈴薯金線蟲」與「馬鈴薯白線蟲」。這類害蟲體長僅約1毫米，一旦寄生於作物根部，收成恐直接腰斬50%。更棘手的是，其胞囊耐旱抗凍，在土壤中可潛伏存活超過15年，極難根除。北海道網走市自2015年首度確認白線蟲入侵後，至今苦戰逾10年仍無法解除耕作限制，農家損失數百萬日圓，痛陳肉眼難見的病蟲害根本不可能百分之百防堵。

面對美方叩關，專家看法兩極。東京大學特任教授鈴木宣弘示警，在日本自給率僅66%的情況下，恐難敵美方要求於明年放行，本土農業將受重創。明治大學教授作山巧則認為，若美方提不出周全方案，官方仍可能維持禁令。

對此，農水省強調尚未拍板，美方必須落實科學防疫，更搬出實例表示，「台灣與南韓早已開放美國生鮮馬鈴薯進口，迄今未傳出病蟲害擴散情形」，試圖藉此緩解各界疑慮。