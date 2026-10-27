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澳英美深化軍事合作 美核動力潛艦將輪調部署西澳

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導

美國五角大廈已指定「科羅拉多號」（USS Colorado）成為首艘加入輪調部署部隊、進駐西澳洲（WA）的美國核動力攻擊潛艦。

法新社報導，官員今天表示，這艘長377英尺（約115公尺）的維吉尼亞級潛艦配備陸攻飛彈和先進魚雷，預計2027年底駛往澳洲新基地。

美國、澳洲與英國在聯合聲明中表示，此次部署是依據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防務協議，在太平洋地區建立聯合嚇阻力量的重要里程碑。

外界普遍將這項防務協議視為因應中國在印太地區擴張軍力的措施，目標是協助澳洲海軍建立一支具匿蹤能力的核動力潛艦艦隊，並深化這3個盟國間的軍事合作。

這支輪調部署的核動力潛艦部隊名為「西部潛艦輪調部隊」（Submarine Rotational Force-West），將進駐西澳州的史特林號基地（HMAS Stirling base）。

這座基地預計將以輪調方式部署最多5艘快速攻擊型潛艦，其中4艘來自美國，另1艘來自英國。

澳英美表示，這項安排將有助澳洲為營運和維護其核動力潛艦做好準備，同時支援盟友潛艦的部署與維護工作。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）受訪時表示，這支輪調潛艦部隊是AUKUS協議下首個「真正重大的里程碑」。

馬勒斯還說：「一切正按計畫進行。」

他表示：「美方人員已進駐史特林號基地，為相關事宜做準備。」

澳洲政府預測，AUKUS核動力潛艦計畫是澳洲國防戰略的核心，未來30年的相關成本可能高達2350億美元（約新台幣7.64兆元）。

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