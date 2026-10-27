巴西總統大選落敗 小波索納洛自稱遭限制出境

巴西右翼聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）今天表示，最高法院法官已禁止他出境。他在前一天的總統大選中落敗，並拒絕承認敗選。

法新社報導，在這次大選中，佛拉維歐．波索納洛獲得48.2%選票，現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）則拿下51.8%。

佛拉維歐．波索納洛表示，他在探視遭判刑入獄的父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）後，巴西聯邦警察隨即要求他交出護照。他說自己打算配合這項要求，並否認選後有潛逃出境的計畫。

佛拉維歐．波索納洛在社群平台Instagram發布的影片中表示：「我收到交出護照的命令，同時被限制出境。」

身為在押前總統波索納洛之子的佛拉維歐．波索納洛，譴責這項命令是「對我的公然恐嚇」。

據路透社報導，佛拉維歐．波索納洛在未提供證據的情況下宣稱，警方的要求是依據最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的裁決。巴西最高法院與聯邦警察未立即回覆置評請求。

這名參議員目前因涉嫌在籌拍父親傳記電影的融資過程中涉及貪腐與洗錢而遭到調查，但他否認有任何不法行為。

現年45歲的佛拉維歐．波索納洛表示，沒收護照的決定源於他身在美國的胞弟、前議員愛德華多．波索納洛（Eduardo Bolsonaro）的言論；愛德華多．波索納洛日前在播客節目中宣稱，若佛拉維歐．波索納洛大選落敗，就必須離開巴西。

這名落敗的總統候選人在Instagram影片中堅稱：「我從未說過這種話。」

魯拉在打破民調預期的逆轉勝中，於25日的選舉贏得歷史性的第4任期。

佛拉維歐．波索納洛重申將尋求宣布選舉無效，主張投票時間延長對魯拉有利，儘管他自己先前也曾提出相同要求。

不過，他也承諾將領導反對勢力對抗魯拉政府。他說：「為了抵禦混亂局面，我將出面整合在野勢力。」