快訊

台女日本河口湖遭割頸亡…疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見獲准

美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

煙花將轉強颱大迴轉！賈新興曝對台日影響 東北季風這天氣溫大跳水

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利逮捕摩洛哥裔研究員 質疑煽動革命與恐怖主義

中央社／ 羅馬27日專電

義大利抗議「高物價、生活艱困」的示威持續延燒，警方逮捕一名涉嫌鼓動暴力抗爭的30歲摩洛哥裔男子西赫（YoussefSiher），檢方認為西赫創立「10月17日運動」社群帳號，可能制定顛覆義大利政府的「革命戰略」。

根據「安莎通訊社」（ANSA）等多家媒體26日報導，西赫是第二代摩洛哥裔義大利人，居住於北義布雷西亞（Brescia）。他具有政治研究員、學者及獨立記者身分，2024年曾在義大利頂尖智庫「國際政治研究所」（ISPI）實習，專門研究中東與北非局勢。

在政治立場上，西赫是一名支持巴勒斯坦解放組織的積極活動者，他反法西斯、反對擴軍，並時常在網路發表「資金應留在社區，而非用於戰爭」等言論。

米蘭10月17日學生示威衍生嚴重警民衝突與洗劫商店事件，報導指出，在事發後，西赫創建了一個名為「10月17日運動」（Movimento 17 Ottobre）的社交媒體群組，在Telegram擁有數千名跟隨者。

檢方認為西赫擁有足夠的電腦資訊知識，足以「制定發動革命策略」。西赫的黎巴嫩裔妻子（32歲）是社群帳號共同管理人，與西赫一同被捕，目前也正在接受調查。

義大利檢方在申請逮捕西赫並採取預防性監禁措施時強調，西赫存在逃脫風險，並可能再次犯罪。檢方指控，西赫提供給網友明確戰略計劃，包括指定精心挑選的聚集廣場，教導如何避開警方逮捕，因此檢方認為將西赫採取居家監禁措施不夠，必須將其關押。

報導指出，西赫爾被控兩項罪名：煽動實施以恐怖主義為目的之犯罪行為，以及在公共示威活動中組織暴力活動。檢方根據他在社群網站散布「埃及革命手冊」及呼籲民眾效法法國示威模式，懷疑西赫「意圖在民眾中散播恐怖，計劃具有顛覆性」。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葡萄牙爆房價抗爭 拆示威帳篷衝突 西班牙示威變騷亂逮128人

法國大規模抗議仍持續！逾千人被捕、巴黎25萬人走上街頭

憂受暴動波及 布魯塞爾商家加裝木板自救

好讀周報／一場校園抗議為何失控？法國學潮延燒全國 26萬人上街抗議

相關新聞

巴西總統驚天逆轉勝！川普質疑大選舞弊 盟友波索納洛轉彎認敗

華盛頓郵報報導，巴西25日進行總統大選決選，左派現任總統魯拉出乎意料擊敗美國總統川普的盟友佛拉維歐．波索納洛，成為巴西1989年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。對此，川普26日稱「看起來又是一場遭到操弄的選舉」，但也暗示不會出手相助；幾分鐘後，原先揚言尋求選舉無效的波索納洛實際承認敗選。

右翼盟友敗選 川普批巴西總統大選遭操縱

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在總統大選中擊敗美國總統川普的右翼盟友佛拉維歐．波索納...

巴西總統魯拉逆轉連任 對手小波索納洛擬聲請選舉無效

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：巴西總統魯拉逆轉連任 小波索納洛拒認敗選 頭條二：川普親令司法部 介入阿拉斯加選務 頭條三：法國示威愈演愈烈 雷朋趁勢啟動大選攻勢

巴西總統決選逆轉 圖解魯拉寫了哪些紀錄、連任挑戰

巴西25日舉行總統大選決選，最高選舉法院宣布，左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛。開票結果，魯拉決選取得約6425萬票，波索納洛則獲約5982萬票。魯拉在勝選演說表示，「巴西不是任何人的後院」，強烈反對外部勢力干預，誓言維護巴西主權與利益。

馬查多返回委內瑞拉 要求盡速大選

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多流亡近一年後廿五日返國，數以萬計支持者沿途迎接。不過，美國總統川普政府持續支持委內瑞拉代理總統羅德里格斯，馬查多則要求盡速舉行自由選舉，委國未來政局面臨變數。

巴西總統魯拉連任 力抗川普擋下右傾浪潮

中南美洲國家因治安、經濟問題，近年許多國家右轉，美國總統川普去年上任以來積極拓展南美影響力，帶動原本左派執政的玻利維亞、智利、宏都拉斯和哥倫比亞相繼選出右派領袖，但川普以關稅等大動作介入巴西內政，支持前總統波索納洛陣營，讓巴西總統魯拉得以操作維護主權，擋下這股右轉浪潮連任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。