義大利逮捕摩洛哥裔研究員 質疑煽動革命與恐怖主義

義大利抗議「高物價、生活艱困」的示威持續延燒，警方逮捕一名涉嫌鼓動暴力抗爭的30歲摩洛哥裔男子西赫（YoussefSiher），檢方認為西赫創立「10月17日運動」社群帳號，可能制定顛覆義大利政府的「革命戰略」。

根據「安莎通訊社」（ANSA）等多家媒體26日報導，西赫是第二代摩洛哥裔義大利人，居住於北義布雷西亞（Brescia）。他具有政治研究員、學者及獨立記者身分，2024年曾在義大利頂尖智庫「國際政治研究所」（ISPI）實習，專門研究中東與北非局勢。

在政治立場上，西赫是一名支持巴勒斯坦解放組織的積極活動者，他反法西斯、反對擴軍，並時常在網路發表「資金應留在社區，而非用於戰爭」等言論。

米蘭10月17日學生示威衍生嚴重警民衝突與洗劫商店事件，報導指出，在事發後，西赫創建了一個名為「10月17日運動」（Movimento 17 Ottobre）的社交媒體群組，在Telegram擁有數千名跟隨者。

檢方認為西赫擁有足夠的電腦資訊知識，足以「制定發動革命策略」。西赫的黎巴嫩裔妻子（32歲）是社群帳號共同管理人，與西赫一同被捕，目前也正在接受調查。

義大利檢方在申請逮捕西赫並採取預防性監禁措施時強調，西赫存在逃脫風險，並可能再次犯罪。檢方指控，西赫提供給網友明確戰略計劃，包括指定精心挑選的聚集廣場，教導如何避開警方逮捕，因此檢方認為將西赫採取居家監禁措施不夠，必須將其關押。

報導指出，西赫爾被控兩項罪名：煽動實施以恐怖主義為目的之犯罪行為，以及在公共示威活動中組織暴力活動。檢方根據他在社群網站散布「埃及革命手冊」及呼籲民眾效法法國示威模式，懷疑西赫「意圖在民眾中散播恐怖，計劃具有顛覆性」。