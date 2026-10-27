快訊

錢荒救急 銀行向科技大廠調頭寸

中共五中全會開幕 看3大人事懸念

聽新聞
0:00 / 0:00

右翼盟友敗選 川普批巴西總統大選遭操縱

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在總統大選中擊敗美國總統川普的右翼盟友佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）後，川普今天批評，巴西大選遭到「操縱」，且「非常腐敗」。

現年45歲的佛拉維歐是巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子。他要求宣布選舉結果無效。

法新社報導，川普離開華盛頓、準備前往參加美國期中選舉造勢活動時，被問及巴西總統大選一事。他向記者表示：「在我看來，這糟透了。」

他接著說：「我沒有選邊站，但老實說，這看起來又像是一場遭到操縱的選舉…這對全世界而言觀感極差。」

川普本人曾對自己在2020年總統大選落敗提出異議，聲稱選舉遭到操縱。他也對11月3日舉行的美國期中選舉提出質疑，共和黨在這次選舉面臨失去國會控制權的風險。

身為波索納洛家族的盟友，川普顯然一直期望佛拉維歐獲勝。佛拉維歐曾承諾加入向華府靠攏的拉丁美洲保守派領袖行列。

川普表示：「選舉結果必須無庸置疑，但在我看來，這次選舉的觀感非常糟糕。我沒有為任何人或任何事背書，但我看了這場選舉，它看起來非常腐敗、非常糟糕。」

然而，當被問及是否打算針對巴西選舉結果採取行動時，川普沒有明確表態。

川普說：「我不是在巴西競選，我是在美國競選。」

他還說：「我喜歡魯拉，我和他相處得很好。我只是覺得這次選舉的觀感很差，尤其是計票方式，以及投票時間延長一事。」

由於部分城市出現交通問題，在魯拉要求下，投票時間延長2小時。波索納洛對此提出異議，指選舉過程不公。

此外，川普今天也宣布懸賞100萬美元，徵求有關選舉舞弊的線索。此舉再度凸顯他持續宣稱自己贏得2020年美國總統大選的說法，並試圖在美國期中選舉前夕引發外界對選舉公正性的質疑。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「任何人若舉報過去選舉或即將到來的2026年期中選舉中的投票舞弊行為，只要相關涉案者遭到逮捕並被定罪，舉報者就可獲得100萬美元獎金！」

巴西 川普 敗選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

魯拉勝選！巴西總統決選破天荒延長投票2小時 首輪落後逆轉創歷史

巴西總統魯拉逆轉勝！波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效

巴西總統大選 魯拉二輪逆轉勝出

魯拉逆轉勝 巴西首位4度當選總統擋下拉美右傾潮

相關新聞

巴西總統大選 魯拉二輪逆轉勝出

巴西廿五日進行總統大選決選，選舉法院宣布左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛，成功取得第四個非連續任期。魯拉首輪投票落後約二二○萬票，決選卻以超過四四三萬票差距逆轉勝，成為巴西一九八九年恢復總統直選以來第一個首輪落敗、決選翻盤的總統候選人。

右翼盟友敗選 川普批巴西總統大選遭操縱

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在總統大選中擊敗美國總統川普的右翼盟友佛拉維歐．波索納...

巴西總統魯拉逆轉連任 對手小波索納洛擬聲請選舉無效

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：巴西總統魯拉逆轉連任 小波索納洛拒認敗選 頭條二：川普親令司法部 介入阿拉斯加選務 頭條三：法國示威愈演愈烈 雷朋趁勢啟動大選攻勢

巴西總統決選逆轉 圖解魯拉寫了哪些紀錄、連任挑戰

巴西25日舉行總統大選決選，最高選舉法院宣布，左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛。開票結果，魯拉決選取得約6425萬票，波索納洛則獲約5982萬票。魯拉在勝選演說表示，「巴西不是任何人的後院」，強烈反對外部勢力干預，誓言維護巴西主權與利益。

馬查多返回委內瑞拉 要求盡速大選

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多流亡近一年後廿五日返國，數以萬計支持者沿途迎接。不過，美國總統川普政府持續支持委內瑞拉代理總統羅德里格斯，馬查多則要求盡速舉行自由選舉，委國未來政局面臨變數。

巴西總統魯拉連任 力抗川普擋下右傾浪潮

中南美洲國家因治安、經濟問題，近年許多國家右轉，美國總統川普去年上任以來積極拓展南美影響力，帶動原本左派執政的玻利維亞、智利、宏都拉斯和哥倫比亞相繼選出右派領袖，但川普以關稅等大動作介入巴西內政，支持前總統波索納洛陣營，讓巴西總統魯拉得以操作維護主權，擋下這股右轉浪潮連任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。