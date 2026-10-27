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伊朗稱與麥加協定締約國達共識 區域安全應由區內國家維護

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導

伊朗今天表示，已與麥加協定（Mecca pact）的3個締約國土耳其、沙烏地阿拉伯巴基斯坦達成共識，認為區域安全應由區域內國家維護，而不是仰賴外國勢力。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）在會後表示：「我們達成的共識是，我們所處地區的安全應由區內國家自行維護，也就是由各國自己確保安全，並防止任何形式的外國勢力介入。」

伊朗 巴基斯坦 沙烏地阿拉伯

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