教宗良十四世術後復原佳 按照計畫11月出訪南美

教廷今天指出，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）下個月將依照原計畫訪烏拉圭、阿根廷和秘魯，他歷經肺腺癌手術後復原符合預期，身體狀況足以展開11月6日至17日的行程。

現年71歲的教宗良十四世先前被診斷出罹患肺腺癌，這是肺癌中最常見類型，並於10月13日進行右下肺葉切除手術，目前正持續復原。

教廷聲明引述醫療團隊的說法表示：「最近幾項醫學檢查證實，教宗健康良好、臨床狀況有利。」

聲明還提及：「根據目前臨床情況，沒有發現那些會妨礙教宗如期進行接下來在拉丁美洲使徒之旅的禁忌症。」

教宗此次出訪南美洲預計會涵蓋10座城市，行程移動大約3萬1000公里。