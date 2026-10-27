馬查多返回委內瑞拉 要求盡速大選

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多流亡近一年後廿五日返國，數以萬計支持者沿途迎接。不過，美國總統川普政府持續支持委內瑞拉代理總統羅德里格斯，馬查多則要求盡速舉行自由選舉，委國未來政局面臨變數。

路透報導，馬查多的車隊抵達首都卡拉卡斯時，她從車頂天窗探身與支持者握手擁抱，並高喊「這個國家為全世界上了一課」。她隨後在社群平台發文表示，返國是為了與家人團聚、促成政治犯獲釋，並爭取委內瑞拉自由。

馬查多原本有意參加二○二四年總統大選，但遭當局禁止參選。她去年一月在一場抗議活動後遭短暫拘留，隨後在國內藏身一年，去年十二月祕密離境，流亡海外超過十個月。馬查多流亡不久，美國總統川普就在今年一月初出動美軍突襲委國，擄走委國總統馬杜洛，扶持副總統羅德里格斯為代理總統。

目前尚不清楚馬查多回國後的下一步計畫，但她此前曾表示，如果舉行總統選舉，她會再次參選。